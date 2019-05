Orban: Fidesz bi se lahko pridružil novi skupini v Evropskem parlamentu

"Zdaj smo članica Evropske ljudske stranke (EPP) in videli bomo, v katero smer bo šel EPP (...), ali bomo lahko vplivali nanj in ali je v skladu z interesi Madžarske in madžarskega naroda," je po poročanju tiskovne agencije Reuters dejal Viktor Orban. Dodal je, da bi se lahko Fidesz v nasprotnem primeru pridružil novi politični skupini v Evropskem parlamentu, pri tem pa ni poimensko pojasnil, za katero skupino bi lahko šlo.