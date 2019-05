S tremi mandati zmagovalka lista SDS in SLS, LMŠ in SD z dvema, NSi z enim mandatom

Zmagovalka evropskih volitev je skupna lista SDS in SLS z Milanom Zverom na čelu. Po delnih neuradnih izidih bo zasedla tri od osmih sedežev, kolikor jih v Evropskem parlamentu pripada Sloveniji. Drugo mesto je zasedla SD, ki je dobila 18,57 odstotka glasov in dva mandata, tretja je LMŠ s 15,06 odstotka glasov, kar ji je prineslo dva mandata. Četrta je NSi z 11,10 odstotka glasov in enim mandatom.

Kar 427 milijonov volivcev je izbiralo 751 poslancev, ki bodo za pet let zasedli mesta v Evropskem parlamentu. Zadnja volišča v 28 državah Evropske unije so se zaprla ob 23. uri. V Sloveniji so tako danes potekale že četrte evropske volitve. Naši državi v Evropskem parlamentu pripada osem poslanskih mest.

Zmagovalka evropskih volitev v Sloveniji lista SDS in SLS. FOTO: 24ur.com

Skupna lista SDS in SLS je po delnih neuradnih izidih dobila 26,48 odstotka glasov, kar ji je prineslo tri poslanske mandate. Po dva mandata sta osvojili SD (18,57 odstotka glasov) in LMŠ (15,61 odstotka glasov), enega pa NSi (11,1 odstotka glasov), je sporočil predsednik Državne volilne komisije Anton Gašpar Frantar. Skupna lista SDS in SLS bo v Bruselj poslala Milana Zvera, Franca Bogoviča in Romano Tomc. SD ima dva mandata, in sicer v Bruselj znova odhaja Tanja Fajon, družbo pa ji bo delal nekoliko presenetljivo Milan Brglez. LMŠ ima prav tako dva mandata, in sicer bo nova evropska poslanka postala Irena Joveva,v Bruselj pa z njo odhaja še Klemen Grošelj. V NSi so dobili en mandat, in sicer v Evropski parlament odhaja Ljudmila Novak.

