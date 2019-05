'Povečevanje volilne udeležbe je tek na dolge proge'

Ob spremljanju izida EU volitev v novinarskem središču Cankarjevega doma je Manja Toplak, vodja pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji povedala, da jih veseli, da volilna udeležba ne pada več in da se je celo začela dvigovati. "Upam, da se bo tako tudi nadaljevalo," je povedala Toplakova, ki bi si sicer želela, da bi bila volilna udeležba višja od 30 odstotkov.

"Je pa res, da je še vedno glasoval samo vsak četrti Slovenec, kar je za parlamentarno demokracijo slab znak. Zviševanje volilne udeležbe, povečevanje zavedanja o politični participaciji, o aktivnem državljanstvu, to je tek na dolge proge. Že jutri bomo nadaljevali z našimi prizadevanji," je dodala.

Letošnje volitve je spremljala kampanja Tokrat grem volit, ki jo je vodil Evropski parlament. V njej je sodelovalo 300 prostovoljcev, med njimi večina mladih. Toplakova je izpostavila tudi sodelovanje več kot 50 znanih Slovencev, ki so v promocijskih filmih spodbujali k udeležbi na volitvah.

Kljub udeležbi mladih v kampanji, Toplakova poudarja, da so prav oni glede volilne udeležbe najslabši in da je treba še veliko postoriti. "Ne samo z naše strani, ampak tudi drugih akterjev, od šol, ministrstva, političnih strank," je opozorila.

S kampanjo so ciljali tiste, ki so proevropski. "Teh je v Sloveniji veliko, tri četrtine Slovencev je proevropskih oziroma se zavedajo, da ima Slovenija koristi od Evropske unije. Ciljali smo tiste, ki so proevropski, ampak ne hodijo na volitve, ki potrebujejo malo spodbude, da gredo na volitve," je pojasnila.

Želeli so spodbuditi tudi udeležbo na predčasnih volitvah. "Ravno zato, ker gredo mnogi, če je lepo vreme, in tokrat je bilo lepo vreme, na Obalo, če preveč dežuje, pa ostanejo doma," je pojasnila. Udeležba na predčasnih volitvah se je, tako Toplakova, povečala za več kot 70 odstotkov. "Kot kaže, so se teh predčasnih volitev udeležili ti, ki bi se verjetno udeležili tudi nedeljskih volitev," je dejala.

Nizka volilna udeležba posledica občutka nepomembnosti glasu?

Glavni razlog za nizko volilno udeležbo slovenska novinarja Gašper Lubej inBojan Kavčič, ki delata za Al Jazeero in AFP vidita v občutku nepomembnosti glasu v Evropskem parlamentu. Lubej je poudaril, da ima Slovenija le osem od 751 poslancev. "Očitno je kombinacija tega, da mislijo, da ne vplivajo bistveno na evropsko politiko, hkrati pa moramo tudi upoštevati, da imamo na parlamentarnih volitvah slabo udeležbo. Če imamo na parlamentarnih volitvah 52 odstotno udeležbo, kar je bistveno pod povprečjem Zahodne Evrope, ne moremo pričakovati, da bo na evropskih volitvah visoka udeležba," je pojasnil.