Predčasno glasovalo 70 odstotkov več volivcev kot na zadnjih evropskih volitvah

Predčasno glasovanje je potekalo med torkom in četrtkom. Prvi dan je glas oddalo 8052 volivcev, drugi dan 12.356, tretji dan pa 10.948 volivcev. Skupaj je torej na volišča prišlo 31.357 volivcev oziroma 1,84 odstotka vseh volilnih upravičencev.

V primerjavi z zadnjimi evropskimi volitvami leta 2014 je tokrat glas predčasno oddalo 12.874 oziroma 69,65 odstotka več volivcev. Tedaj jih je namreč na volišča prišlo 18.483 oziroma 1,09 odstotka.

Splošno glasovanje pa bo v nedeljo med 7. in 19. uro potekalo na 3005 rednih voliščih ter 55 voliščih za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje bo potekalo tudi na 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

Šarec: Prav je, da volimo tiste, ki ustvarjajo mirno družbo, ne večnih delitev

Premier in predsednik LMŠ Marjan Šarec je v četrtek na svojem Facebookovem profilu pozval k udeležbi na volitvah in poudaril, da vsak glas šteje. "Evropske volitve so pomembne in prav je, da volimo tiste, ki ustvarjajo mirno družbo, ne večnih delitev," je zapisal in dodal, da jih tisti, ki počnejo zanje, ne bodo prestrašili.

Šarec je volivce ob koncu kampanje pred nedeljskimi volitvami v Evropski parlament pozval, naj volijo tiste, ki "ne zlorabljajo svojih 'novih medijev', plačanih z denarjem iz tujine, v svoje, strankarske namene. V maniri najhujšega totalitarizma zalezujejo politične nasprotnike, snemajo njihove domove in ograje pred njimi (tudi napačne), potvarjajo plakate, sklicujejo strankarske shode pod krinko domoljubja. Hkrati pa v Bruslju in drugje rušijo enotnost slovenske zunanje politike, tožijo lastno državo v tujini, se povezujejo s skrajneži v sosednjih državah in venomer izkoristijo priložnost za žaljivost in strašenje."