Zadnja projekcija LMŠ napoveduje samo en sedež, ne več tri

Evropski parlament je objavil četrto in zadnjo projekcijo sestave naslednjega parlamenta, ki temelji na preseku nacionalnih javnomnenjskih raziskav. Tokrat je v projekcijo 751 sedežev vključena tudi Velika Britanija. V Sloveniji kaže po dva sedeža za skupno listo SDS in SLS ter SD, po enega pa za LMŠ, Levico, SNS in NSi.

Projekcije temeljijo na preseku nacionalnih javnomnenjskih raziskav o evropskih volitvah oz. nacionalnih parlamentarnih, če na voljo niso ankete o evropskih volitvah. Glede na novi dogovor, da bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo najkasneje do 31. oktobra in da bodo izvedli evropske volitve, so objavili projekcijo za 751 sedežev in ne 705, kot bi jih bilo v primeru brexita, upoštevajoč raziskave objavljene v vseh 28 državah članicah. Po najbolj svežem "camembertu", kot v Bruslju imenujejo projekcije razdelitve sedežev, naj bi EPP maja na evropskih volitvah ohranila vodilno mesto, a izgubila precej sedežev. Dobila naj bi 180 oz. slabih 24 odstotkov vseh sedežev, medtem ko jih je leta 2014 dobila 217 ali okoli 30 odstotkov. V primerjavi s prejšnjo projekcijo, objavljeno konec marca, je EPP izgubila osem sedežev. Sledijo socialdemokrati (S&D), ki so tudi sedaj druga najvplivnejša skupina, in sicer s 149 sedeži (19,84 %), kar je okoli petina vseh poslancev. To je precejšnje poslabšanje v primerjavi z letom 2014, ko so dobili 186 ali okoli četrtino vseh sedežev. Se pa socialdemokratom v primerjavi s prejšnjo projekcijo napoveduje sedem sedežev več. EPP in S&D tako tudi po zadnji projekciji skupaj ne bi imeli več kot polovice sedežev, kar bi bila pomembna sprememba glede na izide preteklih volitev.

Podatki temeljijo na izboru zanesljivih javnomnenjskih raziskav, ki so jih izvedli inštituti za javnomnenjske raziskave v državah članicah, v imenu Evropskega parlamenta pa jih je zbral Kantar public. Izhajajo iz 43 javnomnenjskih raziskav o evropskih volitvah iz 21 držav.

Na tretjem mestu so liberalci (Alde) s 76 sedeži (10,12 %), kar je bolje kot leta 2014, ko so dobili 68 ali okoli devet odstotkov sedežev ter bili četrta največja politična skupina v Evropskem parlamentu. Na četrto mesto projekcija uvršča zmerne evroskeptike, evropske konservativce in reformiste (ECR) s 66 sedeži, kar je znaten padec v primerjavi z letom 2014, ko so dobili 76 ali okoli devet odstotkov sedežev in se uvrstili na tretje mesto. Je pa ECR v primerjavi s prejšnjo projekcijo prehitela skupino desnih in evroskeptičnih strank Evropo narodov in svobode (ENF), ki ji tokrat napovedujejo 62 sedežev, kar je skoraj enkrat več kot leta 2014, ko so dobili 37 sedežev. V skupini sta tudi stranki francoske desničarke Marine Le Pen in italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija. Za šest sedežev so se v primerjavi s tretjo projekcijo okrepili Zeleni, ki naj bi prejeli 57 sedežev. Sledita še evropska levica s 46 in evroskeptična Evropa svobode in neposredne demokracije (EFDD) s 45 sedeži.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kdo so 'drugi'? Od leta 2014 se na nacionalnih političnih prizoriščih pojavljajo nove politične formacije, ki bi glede na trenutne podatke javnomnenjskih raziskav lahko dobile sedeže na prihajajočih volitvah. Ker niso del nobene obstoječe politične skupine v parlamentu in če hkrati tudi niso članice nobene evropske politične stranke, so bili njihovi sedeži razporejeni v kategorijo, imenovano "drugi". Ker se ne da vnaprej presoditi, katerim skupinam se bodo pridružile po volitvah, je ta kategorija enakomerno razdeljena na levo in desno stran sejne dvorane. Največjo izgubo utrpela LMŠ V Sloveniji projekcija na podlagi ankete Mediane iz 15. aprila napoveduje po dva sedeža za skupno listo SDS in SLS (obe EPP) ter SD (S&D). Po en sedež naj bi prejeli še LMŠ (Alde), Levica (GUE/NGL), NSi (EPP) in SNS. Slednja še nima opredeljene politične skupine v Evropskem parlamentu. Glede na prejšnjo projekcijo, ko so upoštevali anketo Ninamedie, je največjo izgubo utrpela LMŠ, ko so napovedovali tri sedeže, dodaten sedež se sedaj napoveduje SD, na projekcije pa se je na novo uvrstila SNS.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke