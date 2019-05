Prvi dan predčasnega glasovanja več obiska kot pred petimi leti

Pred nedeljskimi evropskimi volitvami se je v torek začelo predčasno glasovanje. Volivci lahko glas oddajo do četrtka med 7. in 19. uro na enem izmed 59 volišč, odprtih večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij. Predčasno so svoj glas oddali tudi že nekateri kandidati.

Danes se bo medtem iztekel rok, do katerega se volivci lahko prijavijo za nekatere posebne oblike glasovanja. To velja za volivce, ki bi v nedeljo želeli glas oddati zunaj kraja stalnega prebivališča (na t. i. voliščih omnia), za volivce, ki bi želeli glasovati na domu, ter volivce, ki stalno živijo v tujini, pa bi v nedeljo želeli glasovati v Sloveniji.

Splošno glasovanje bo v nedeljo med 7. in 19. uro potekalo na 3005 rednih voliščih ter 55 voliščih za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje bo potekalo tudi na 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.