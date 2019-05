Šarec: Pri nas ne cenimo najvišje pridobitve demokracije - svobodnih volitev

Slovenski volivci za osem poslanskih sedežev v Evropskem parlamentu izbirajo med 103 kandidati s 14 kandidatnih list. Svoj glas so že oddali predsednik vlade Marjan Šarec, predsednik SD Dejan Židan in prvak stranke SDS Janez Janša, nosilec liste stranke DeSUS na evropskih volitvah Igor Šoltes ter nosilka evropske liste SAB Angelika Mlinar. Vsi poudarjajo, da so tokratne evropske volitve in čim večja volilna udeležba izjemno pomembne.

Predsednik vlade in prvak LMŠ Marjan Šarec je po oddaji svojega glasu na volitvah poslancev v Evropski parlament dejal, da je pomen tokratnih volitev "evropski". To pomeni, da volimo za evropske vrednote, za Evropo, kjer bodo ljudje lahko živeli in delali v miru, je pojasnil. "Borimo se za Evropo miru," je dodal Šarec, ki je svojo volilno izbiro opravil na volišču v Kamniku.

"Ljudje morajo sami dojeti, da so se nekateri borili za to, da imamo svobodne volitve," je opozoril. "Marsikje po svetu jih nimajo in bi si še kako želeli iti na volitve," je poudaril. FOTO: LMŠ

Na vprašanje novinarjev o vplivu Slovenije v EU dejal, da slovenski glasovi štejejo za osem slovenskih evroposlancev, ki bodo potem v Evropskem parlamentu izražali svoja stališča. Pri tem je izrazil upanje, da bodo svoja stališča izražali enotno. Izrazil je željo, da bo udeležba na tokratnih volitvah čim večja. "Ljudje morajo sami dojeti, da so se nekateri borili za to, da imamo svobodne volitve,"je opozoril. "Marsikje po svetu jih nimajo in bi si še kako želeli iti na volitve," je poudaril. "Pri nas pa tako, kot ne cenimo vode in drugih dobrin, ne cenimo niti najvišje pridobitve demokracije - svobodnih volitev, da lahko damo svoj glas in svobodno odločamo," je ocenil. Popoldne bo preživel skupaj z družino."Zdaj bom zakuril žar in bomo imeli kosilo,"je dejal. Zatem pa se bo odpravil v Ljubljano, kjer bo počakal na predčasne rezultate volitev. Svoj glas je oddala tudi nosilka liste Irena Joveva.

Židan: Volitve so pomembne

Dejan Židan na volišču FOTO: POP TV

Predsednik SD Dejan Židanje po oddaji glasu na današnjih evropskih volitvah poudaril pomen tokratnih volitev tudi v luči aktualnih izzivov, s katerimi se spopada EU. Volilno kampanjo pa je ocenil kot razmeroma umirjeno, z izjemo nekaterih napadov.Ta je bila po njegovih ocenah razmeroma umirjena, soočenja je ocenil kot kulturna, se je pa obregnil ob nekatere medijske napade in napovedal,"da se bodo morali o tem tudi pogovoriti". Po oddaji glasu je bil sicer optimističen in upa na boljši rezultat stranke, kot ga je dosegla pred petimi leti. V stranki so že večkrat povedali, da si želijo dva mandata. Hkrati je ponovil, da so tokratne volitve pomembne, ker "je Evropa na nekem razpotju, tudi z občutkom, da razpada", doživlja tudi nekatere pritiske drugih velesil. Zato je po njegovi oceni pomembno, da dobimo močno Evropo in Evropsko komisijo s "čim več delovne vneme". Od osmih poslank in poslancev iz Slovenije, ki jih bodo volivci izvolili danes, pa predsednik DZ pričakuje, da bodo, ko prestopijo mejo, vedeli samo to, da so Slovenke in Slovenci in bodo delali"v interesu naše države, enotno". Za Janšo ključna udeležba na evropskih volitvah

Janez Janša in Urška Bačovnik Janša na volišču FOTO: POP TV

Predsednik SDS Janez Janša, ki je danes na volišču v Šentilju pri Velenju skupaj s soprogo Urško Bačovnik Janšaglasoval na evropskih volitvah, je ocenil, da je za te volitve ključna volilna udeležba. Odločajo tisti, ki pridejo na te volitve, slabe vlade in slabe poslance običajno izvolijo dobri ljudje, ki na volitve ne pridejo, je dejal. Janša je v izjavi za medije po oddaji glasu povedal, da je zanj dober rezultat morebitna tretja zmaga SDS v zadnjem letu in deveta zmaga v zgodovini samostojne države. Mlinarjeva ocenila kampanjo kot izredno dobro in profesionalno Nosilka evropske liste SAB Angelika Mlinar je po današnjem glasovanju na volišču v centru Ljubljane v izjavi poudarila, da je bila tokratna predvolilna kampanja "izredno dobra in profesionalna". Za strankino listo pričakuje vsaj eno poslansko mesto v Evropskem parlamentu in to bi tudi ocenila kot uspešen volilni rezultat.Mlinarjeva je dejala, da v predvolilni kampanji ni bilo ničesar, kar bi jo zmotilo. "To je bila izredno dobra kampanja. Minila je umirjeno in profesionalno, z jasnim ciljem, naj se ljudje udeležijo volitev," je dodala.

Sicer je bila po njenih besedah kampanja "zelo kratka, saj je manjkal prvi teden, ko je bilo preveč praznikov". Opozorila je, da so tokratne evropske volitve "ključnega pomena, saj gre za vprašanje, ali bo Evropska unija ostala takšna, kot jo poznamo".Kot je še dejala, tudi za v prihodnje ostaja cilj, "da naprej gradimo Evropsko unijo in da zvišamo vpliv Slovenije v njej".Nedeljo bo Mlinarjeva preživela na obisku pri prijateljih v Izoli, popoldne pa se bo vrnila v Ljubljano in na sedežu stranke pričakala volilne rezultate. Šoltes: Ljudje se zavedajo pomena volitev Nosilca liste stranke DeSUS na evropskih volitvahIgorja Šoltesa veseli, da na volišča prihaja veliko ljudi. To namreč pomeni, da se ljudje zavedajo, da so te volitve zelo pomembne, je dejal po oddaji glasu na OŠ Vič. Dan bo preživel aktivno, takoj po prihodu z volišča gre na kolo, zvečer pa bo skupaj s kolegi v štabu spremljal volitve.

