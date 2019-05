Šoltes je za 24ur.com povedal, da je vsekakor pričakoval boljši izid, saj vsak, ki gre v tekmo, pričakuje, da bo zmagal."Najprej je treba prespati, potem pa z dvignjeno glavo naprej."Poudaril je tudi, da obžaluje, da je bila volilna udeležba tako nizka. Prepričan je, da bi morali evropske volitve jemati z vso resnostjo, saj je zelo pomembno, kakšne odločitve sprejemajo v Bruslju. Pojasnil je, da več kot 80 odstotkov zakonodaj in predpisov prihaja ravno iz Bruslja, in to na zelo pomembnih področjih, od okolja do varnosti. In tudi ni nepomembno, kdo zastopa Slovenijo v Bruslju. Glede nizke volilne udeležbe še dodaja, da pri nas še vedno nismo posvojili ideje, da je Evropa naša druga domovina. O svojem preteklem delu v EP pa: "Ko si tam resnično spoznaš, kakšen vpliv ima Evropa z vsem svojim ustrojem na vsako svojo članico. Pomembno je, da evropske vrednote ohranimo, pomembno je, da je Evropa povezana in utemeljena na socialni pravičnosti in razumevanju tega, da so prihodnji izzivi predvsem v demografski sliki, ki kliče k nujnim ukrepom. In tudi zavedanje, da je odnos do okolja odnos do nas samih - nimamo planeta b. To so tudi izzvi za naslednji mandat."

Šulinovi tokrat ni uspelo

Vnovična izvolitev ni uspela niti Patriciji Šulin, ki je bila leta 2014 na listi SDS poleg Milana Zvera in Romane Tomc izvoljena za evropsko poslanko. Na tokratnih volitvah je bila tretja na listi, vendar je izvolitev s preferenčnimi glasovi tudi tokrat uspela Francu Bogoviču (SLS). Na SDS smo naslovili vprašanja, kako komentirajo, da se Šulinova ni uvrstila, hkrati pa smo tudi Šulinovo prosili za odziv. Na odgovore še čakamo.