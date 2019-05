'Šele ko voliš, dobiš legitimno pravico kritizirati'

Zaključuje se volilna kampanja pred evropskimi volitvami. Ob tej priložnosti je nosilka liste LMŠ Irena Joveva volivce pozvala k odhodu na volišča. "Želim si, da z glasovanjem naredite prvi korak k soustvarjanju naše prihodnosti ne glede na to, komu ga boste namenili," je dejala in ob tem dodala, da je vsak glas za LMŠ glas za zmernost. "Če bi bila zadovoljna s tistimi, ki poudarjajo, da imajo izkušnje in kilometrino, nikoli ne bi kandidirala, ker mi ne bi bilo treba."

Kandidati LMŠ so po njenih besedah drugačni in sposobni spreminjati stare vzorce. Svoj glas v Evropskem parlamentu želijo izkoristiti za razvoj podeželja, ohranjanje narave, moderno infrastrukturo, inovacije in močno gospodarstvo. "Slovenija je doma v Evropi in v Evropi ima svoj glas. Nismo majhni in nikogar ne prosimo za miloščino in ne prosimo za minute pred prazno dvorano. Včasih je tudi neoglašanje svojevrstno sporočilo. Oglašali pa se še bomo, ko bomo v enakovrednem položaju, ko bodo pred nami sedeli ljudje, ki bodo odločali o prihodnosti," je poudarila Joveva.

Dotaknila se je tudi dogajanja v kampanji. Kot je dejala, je bila pripravljena tudi na nizke udarce, ko so komentirali njen videz in neizkušenost ter se zgražali nad njenim poreklom. Ob tem si je obljubila, da to ne bo nikoli njen jezik, saj je kultura izražanja zanjo še posebej pomembna.