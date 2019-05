Slovenski osnovnošolki zmagali na evropskem kvizu o financah

Velik uspeh slovenskih osnovnošolk - v Bruslju sta pometli s konkurenco. Zala in Sanja sta se rodili, ko smo vstopili v Evropsko Unijo. Te dni sta v belgijski prestolnici premagali vso konkurenco in suvereno zmagali na evropskem denarnem kvizu o znanju iz financ. Zakaj je to znanje pomembno in zakaj je dobro poznati tudi Unijo?