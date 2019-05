Spremljajte volilni dan na POP TV in 24ur.com

Petra Kerčmar ob tem dodaja: "Bruselj še nikoli ni bil tako blizu Ljubljani, kot je zdaj. Zakaj? Ker se moramo tudi Slovenci zavedati, da smo del Evropske unije, da soodločamo o ključnih zadevah 500-milijonske Evrope. Majhnost ni ovira, ampak izziv. Naše ekipe bodo na dan volitev na prizoriščih dogajanj. Dobili boste prve informacije, analize in tudi že napovedi, v katero smer se bo obrnila Unija, pa o morebitnih presenečenjih volitev, skratka o vsem iz prve roke že v osrednji informativni oddaji 24UR ob 18.55 v prvem vklopu, ob 20.40 v drugem vklopu, ob 22.00 in po šovu Zvezde plešejo v oddaji Evropske volitve 2019 ob 22.30. Vi odločate, v kakšni Evropi bomo doma."

Evropske volitve še bolj poglobljeno na 24ur.com pod zavihkom EU volitve, v sklopu katerega so tudi Dejstva

Ekipa najbolj brane spletne strani v Sloveniji na volilni dan načrtuje posebno pokrivanje dogajanja, v živo bo spremljala tako izjave kot izide. Ob preprosti uporabniški izkušnji bodo bralke in bralci znova lahko sočasno z volilno komisijo pregledovali izide. Ekipa Dejstev pa se znova v okviru evropskih volitev loteva zahtevnih tem in razkriva, kaj je res in kaj ne.

Alenka Marovt ob tem dodaja: "Ker se zavedamo odgovornosti, da volivcem nanizamo dejstva o 'naddržavi', da Evropske unije ne zbanaliziramo zgolj na zgodbo o ravnih bananah, bomo hkrati prikazali, kaj imamo Slovenci od Unije, kakšna je naša vloga, česa morda ne znamo izkoristiti. V Dejstvih tako analiziramo ključna vprašanja, jih atraktivno grafično opremljamo in z jasno podatkovno preiskovalno vsebino bomo volivcem tudi na volilni dan v živo nudili kredibilne informacije."

Spremljajte evropske volitve na POP TV in najbolj brani spletni strani 24ur.com in dostopajte do prvih, kredibilnih in aktualnih informacij.