Stranka Zeleni Slovenije v volilno tekmo s ciljem vsaj enega evropskega poslanca

Stranka Zeleni Slovenije je na Državno volilno komisijo vložila kandidatno listo za volitve v Evropski parlament. Nosilec liste Gorazd Pretnar je ob tem povedal, da je prvi cilj stranke eden poslanec v Evropski uniji. A to ni edini cilj, saj si v okviru Evropske zelene stranke želijo tudi mesto komisarja za okolje in prostor. "Treba je nadaljevati s politiko Margot Wallstroem. Smo evropsko okoljsko usmerjena stranka in ne popolnoma zeleni kot evropski Zeleni," je dejal in spomnil na slovensko predsedovanje Svetu EU v drugi polovici leta 2021.

"Od Slovenije zato pričakujem, da razmisli o tem, ali se je smiselno voziti iz Bruslja v Strasbourg. Lahko bi bili bolj racionalni in bi Evropska komisija ostala na primer samo v Bruslju. Upam, da se bo predsednik države znal pogajati s francoskim, rešitev pa bi lahko našli v kompromisu in bi ponovno imeli en mandat v Bruslju in enega v Strasbourgu," je svoja pričakovanja izrazil Pretnar.

"V slovenski in evropski prostor prinašamo novo obliko politike, ki temelji na znanosti in znanstvenih dejstvih, kar je za marsikoga precej novo," je še dodal.

Druga na listi Nada Pavšer je ustanoviteljica slovenske mreže ekošol. "Moja pot ne bo samo delo z mladimi, ampak ozaveščanje vseh. Naša država postaja po načinu razmišljanja zelena in se bori za svoje zdravo okolje. Tukaj bomo mi tisti, ki bomo skrbeli, da bo ta lepa država ostala vrt pod vrhom Evrope, temeljila pa bo na znanstvenih izhodiščih," je dejala.

Vložitve kandidatne liste se je udeležil tudi predsednik stranke Andrej Čuš in predstavil kandidate. Nosilec liste je mikrobiolog in ekolog Pretnar, sledi ustanoviteljica slovenske mreže ekošol Pavšerjeva, dolgoletni ljubljanski mestni svetnik Mirko Brnič Jager, okoljska aktivistka Katarina Dea Žetko, medvoški občinski svetnik Dragan Djukić, predsednica Zelenih Slovenije v Celju Ines Deželak, občinski svetnik v Domžalah Gregor Horvatić in na osmem mestu predsednica društva za socialno gerontologijo Zorica Škorc.