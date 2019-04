Stranke in EU volitve 2019

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus, političnega think tanka Inštituta za politični manedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Predpostavka, da strankarske delitve in smeri strankarskega grupiranja odsevajo temeljne delitve v družbi, priča o tem, da je dimenzije političnih konfliktov smiselno opazovati skozi prizmo podatkov iz javnomnenjskih raziskav o stališčih volivcev. Ker v Sloveniji že od uvedbe političnega pluralizma leta 1990 socio-demografske značilnosti volivcev ne korelirajo s strankarskim tekmovanjem – konkretno povedano delavci nujno ne volijo levih in ljudje iz periferije ne desnih strank – so javnomnenjske raziskave (kot jih poznamo) večinoma neuporaben instrument za napovedovanje volilnega izida.

Ko je vedenje volivcev na različnih volitvah predvidljivo, ni pa povezano z njihovimi socio-demografskimi značilnostmi, imamo opraviti z inertno podporo. Volivci v tem primeru politične stranke podpirajo na podlagi starih navad, česar ni vedno mogoče racionalno pojasniti. V Sloveniji so danes v takšni poziciji etablirane stranke SDS, NSi in SD, ki imajo stalno članstvo, zveste simpatizerje in podpornike ter razdelano organizacijsko strukturo na lokalni ravni. Volilni uspeh teh strank bo primarno odvisen od mobilizacije prepričanih volivcev. To pomeni, da morajo "pravilna" sporočila v kampanji za EU volitve 2019 biti pristranska in ideološko obarvana, da lahko mobilizirajo volilno bazo teh strank. V konkretnem primeru SD vs. SDS pričakujemo lahko polarizacijo vzdolž razcepa komunizem-antikomunizem. NSi mora vztrajati na krščanskih vrednotah, antikomunizmu in nacionalizmu ter elementih neoliberalizma, kateremu se tako rada klanja.

O preureditvi znotraj strankarskega sistema (realignment) govorimo, ko je politično vedenje sicer skladno s socio-demografskimi značilnostmi volivcev, pa kljub temu ne moremo napovedati, kako se bodo vedli na naslednjih volitvah. Ta primer kaže na nestabilnost v časovni dimenziji strukture politične tekme. Takšna situacija je ugodna za politično elito oziroma "elito moči" (C. W. Mills), ki se z oblikovanjem novih institucionaliziranih kolektivnih identitet (političnih strank) poteguje za nadzor nad oblastjo. Klasični primeri v zadnjem desetletju v Sloveniji so stranke PS-LZJ, DLGV, SMC, Verjamem in LMŠ, ki so nastale z blagoslovom dela elite. Uspeh teh strank na volitvah je bil primarno odvisen od političnega okolja in ne toliko od imen na listi, programa stranke/liste in slogana, s katerim so te stranke nastile na volitvah. Zato se je v preteklosti dogajalo, da določena stranka na enih volitvah dobi znatno število glasov (celo zmaga na volitvah), nekaj mesecev kasneje na drugih volitvah pa doživi popoln poraz.

Elita moči v tem primeru manipulira z institucionalnimi pravili, oblikuje oziroma uničuje stranke in s tem preoblikuje polje političnega konflikta. Sprememba na ravni politične ponudbe v tem smislu pomeni spremenjene politične opcije in predvideva spreminjanje ustaljenih praks v političnem vedenju volivcev. Elita moči vpliva tudi na izbiro političnih voditeljev. Ponudba oziroma propagiranje političnih voditeljev s specifičnimi družbenimi značilnostmi (uspešen, moralen, odločen itd.), predvsem v času neposredno pred začetkom kampanje in, ko je v teku, pomeni iskanje novih skupin podpornikov. Isti mehanizem delovanja vključuje zaničevanje ali degradiranje kandidatov na nasprotni strani.