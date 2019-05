Tanja Fajon o Evropi, 'ki bo drugačna kot sedaj'

Tanjo Fajon je univerzitetna diplomirana novinarka, z zaključenim podiplomskim študijem s področja mednarodne politike na univerzi v Parizu.

Poklicno pot je začela kot novinarka in je delala na radijski postaji Radio Glas Ljubljane med letoma 1991 in 1995 ter na RTV Slovenija med letoma 1995 in 2009, od leta 2001 kot dopisnica iz Bruslja.

Nato pa je bila leta 2009 je bila izvoljena na listi Socialnih demokratov v Evropski parlament, kjer se zdaj poteguje za svoj tretji mandat. Pravi, da jo zanima Evropa, ki bo drugačna kot sedaj, ki jo že 17 let vodijo konservativci, z največjo stranko EPP na čelu.

Največ smo se pogovarjali o migracijh, o kateri je tudi sama največ govorila v Evropskem parlamentu. več v video prispevku!