Mlečni napitki ga niso ustavili: Farage odnesel največ poslanskih sedežev

Najbolj se je ob razglasitvi volilnih izidov smejalo britanskemu populistu Nigelu Farageu , ki je bil prepričan v svojo zmago. Že na prejšnjih evropskih volitvah leta 2014 je svojo stranko – takrat je bil še v stranki Ukip – popeljal do zmage na evropskih volitvah. Zgodba se je ponovila in tokrat je njegova stranka Brexit, ki jo je ustanovil pred komaj šestimi tedni, osvojila kar 28 od 73 poslanskih sedežev v Evropskem parlamentu. Prvi izidi glasovanja kažejo, da jim je svoj glas namenilo več kot 30 odstotkov volivcev. Se pa Ukip, ki je na prejšnjih volitvah osvojila 24 evroposlancev, na tokratnih volitvah sploh ni uvrstila v Evropski parlament, saj je dobila le 3,3 odstotke podpore.

Glede na število glasov, so stranke, ki podpirajo t.i. trdi brexit prejele okoli 34,9 odstotka glasov. Vse stranke, ki želijo izstop iz EU, pa so skupaj "nabrale" približno 44 odstotkov glasov. Stranke, ki se zavzemajo za obstanek v EU, so medtem prejele okoli 40,3 odstotka glasov.

Tri leta po referendumu o izstopu iz Evropske unije so rezultati evropskih volitev pokazali, da so Britanci še vedno zelo razdvojeni glede prihodnosti države znotraj EU. Analitiki za vse globlji razkol v Veliki Britaniji krivijo slabo delo vlade premierke Therese May , ki ji ni uspelo izvesti brexita.

'Torijci' so tako pristali na petem mestu, v evropski parlament so se namreč uvrstili le njihovi trije poslanci. V primerjavi z volitvami leta 2014 je tako konservativna stranka izgubila kar 15 poslanskih mest. Vladajoči konservativci so z 9,1-odstotno podporo dosegli najslabši izid na kakšnih volitvah po letu 1832. V primerjavi z volitvami leta 2014 jih je podprlo za 15 odstotnih točk manj volivcev.

Britanski volivci so se očitno dvema največjima strankama – konservativcem in laburistom – maščevali za zavlačevanje in neodločnost pri brexitu.

Poudaril je, da so izidi jasen signal vladi, ki bi se morala iz tega nekaj naučiti. "Še nikoli prej v britanski politiki se ni nova stranka, ki se je ustanovila šele pred šestimi tedni, zavihtela na sam vrh nacionalnih volitev," je dejal. Kot pravi, je razlog, da se je to zgodilo očiten: "Na referendumu smo glasovali za izstop, to bi morali narediti 29. marca, a nismo."

Konservativci, ki jim s premierko Thereso May na čelu v skoraj treh letih po referendumu o članstvu v EU ni uspelo izpeljati brexita, so slab rezultat na volitvah pričakovali.

Laburiste, največjo opozicijsko stranko, so medtem volivci kaznovali za to, da so želeli ugajati obema stranema in da niso pokazali več jasnosti glede brexita. Po eni strani so namreč zagovarjali t.i. mehak brexit, po drugi strani pa so se zavzemali za potrditveni referendum. Takšna politika jih je stala osem evropskih sedežev in jih imajo zdaj le še 10. Svoj glas jim je namenilo 14,1 odstotka volivcev, kar je 11,3 odstotka manj kot pred petimi leti.

Od enega v prejšnjem sklicu do 15 poslancev v novem Evropskem parlamentu

Poleg Faragea so slavili tudi proevropski Liberalni demokrati, ki so se uvrstili na drugo mesto med britanskimi strankami. Pred petimi leti so dobili le enega evroposlanca, tokrat pa so dosegli najboljši rezultat na evropskih volitvah doslej in osvojili kar 15 sedežev. Zanje je glasovalo okoli 20 odstotkov volivcev.

Stranka, ki se je v volilni kampanji zavzemala za ustavitev procesa izstopa Velike Britanije iz EU, je daleč najboljši rezultat dosegla v Gibraltarju, kjer jo je podprlo 77 odstotkov volivcev.

V Evropskem parlamentu bo sedelo tudi sedem poslancev britanskih Zelenih, kar je štiri več kot pred petimi leti. Osvojili so 12,1 odstotka glasov, kar je po poročanju britanskih medijev njihov najboljši rezultat po letu 1989.

Na Škotskem je slavila nacionalistična SNP z 38 odstotki glasov. Izide in imena svojih evroposlancev naj bi Škoti po napovedih sporočili danes. Na Severnem Irskem pa so šele danes dopoldne začeli preštevati glasovnice in naj bi izide sporočili v torek.

Britanci so najverjetneje zadnjič volili svoje predstavnike v Evropskem parlamentu. Evropsko unijo bi morali zapustiti že 29. marca, a je Mayeva brexit najprej preložila na 12. april in nato na 31. oktober.