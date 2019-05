Verhofstadt: 'Ne želim superdržave'

"Morda sem prvi evroskeptik in celo bolj evroskeptičen kot nacionalisti in populisti, ko pride do delovanja Evropske unije, a verjamem, da rešitev za težave ni vračanje v preteklost in skrivanje za mejami nacionalnih držav, temveč vizija nove Evrope v novem obdobju imperijev, v katerem živimo," je dejal. Svet se spreminja, v njem pa dominirajo Rusija, Kitajska, Indija in ZDA, še pravi, in prav zaradi tega "potrebujemo nov evropski koncept".

Evropsko komisijo bi tako nadomestil z "manjšo vlado" in ustvaril novo evropsko mejno silo in obalno stražo za soočanje z migrantsko krizo. "Nacionalisti in populisti kažejo s prstom na Evropo, a ni Evropa izvor te krize. Gre za pomanjkanje evropske politike."

EU potrebuje reforme, je še zatrdil, a "ljudje niso proti evropskemu projektu".