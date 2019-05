V volilnih štabih mirno. V skupni listi SDS in SLS računajo na najmanj tri poslance

Nekaj več kot 3000 slovenskih volišč je zaprlo vrata, se pa počasi odpirajo vrata volilnih štabov, kjer pa je vzdušje zaenkrat še mirno. Najbolj optimistični so v SDS in SLS, kjer se jim obeta največ sedežev v evropskem parlamentu.

V večini držav Evropske unije, tudi v Sloveniji, danes potekajo volitve 751 poslancev Evropskega parlamenta. V Sloveniji, kjer so se ob 19. uri zaprla volišča, smo volivci izbrali osem evropskih poslancev. Prvi izidi glasovanja v Sloveniji bodo sicer znani po 23. uri, ko se bodo v EU zaprla še zadnja volišča. Več o dogajanju pri nas in po svetu na naslednji povezavi. Podatke glasovanj v drugih državah EU lahko spremljate nanaslednji povezavi. Odzive na prva projekcije glasovanj v drugih evropskih državah si lahko preberete na naslednji povezavi.

Podobnik: Odločitev za skupno listo z SDS je bila prava V posameznih štabih je večinoma še mirno, saj je do prvih uradnih izidov še precej časa. Si pa največ evropskih poslancev obetajo v skupni listi SDS in SLS, kjer pričakujejo najmanj tri poslanska mesta. Nosilec liste je Milan Zver. Javnomnenjske raziskave so skupni listi SDS in SLS napovedovale dober rezultat, ampak počakati je treba do 23. ure, ko bodo znani izidi edine prave ankete - volitev, je v prvem odzivu po zaprtju volišč na evropskih volitvah dejala sekretarka volilnega štaba SDS in SLS Maja Tominc Žerak. V SDS in SLS si želijo vsaj ponovitev rezultata izpred petih let, ko je SDS dobila tri evropske poslance. V družbi družine je v štab prišel tudi Milan Zver, ki pričakuje prepričljivo zmago, tri poslance. Prav tako zmago pričakuje Anže Logar, in sicer najmanj tri evropske poslance. Vse ostalo bo razočaranje, pravi Logar.

Podobnik ob prihodu v štab liste SDS in SLS. FOTO: POP TV

Predsednik SLSMarjan Podobnik je ob prihodu v štab dejal, da je bila odločitev, da so se tokrat na volitve podali skupaj z SDS prava. "Kot vse kaže bomo z našimi glasovi pripomogli k zelo dobremu volilnemu rezultatu. V vsakem primeru bomo dosegli, da bodo vprašanja slovenskega podeželja tudi v prihodnje pomembne teme v evropskem parlamentu. Mislim, da je zmožnost sodelovanja, ki je v Sloveniji prej izjema kot pa pravilo, nekaj, česar smo veseli in mislimo, da smo se pravilno odločili. Upamo, da bodo iz skupne liste izvoljeni trije kandidati. Veseli bi bili, če bi lahko Franc Bogovič nadaljeval evropsko pot, ali pa bi poslanec postal naš drugi kandidat Franc Kangler," je dejal Podobnik.

Tudi v SAB nestrpno pričakujejo izide glasovanja na letošnjih evropskih volitvah. Vzdušje v volilnem štabu kaže, da kljub nekoliko slabšim izidom zadnjih javnomnenjskih anket še vedno pričakujejo izvolitev nosilke liste Angelike Mlinar za evropsko poslanko. Ta je kampanjo pred volitvami označila za najboljšo, ki jo je kdaj doživela.

V SD upajo na vsaj dve poslanski mesti V štabu SD se še zbirajo. Upajo, da bodo letos izboljšali rezultat izpred petih let in da bodo dobili vsaj dve poslanski mesti. Nosilka liste je Tanja Fajon. Nadejajo se dobrega rezultata, boljšega kot na zadnjih volitvah, so pa nekoliko razočarani nad volilno udeležbo. Po besedah vodje volilnega štaba SDDejana Levaniča so v SD ponosni, ker jim projekcije kažejo izboljšanje rezultata z zadnjih volitev. Kot je dodal, si želijo da bi se energija, ki se je ustvarila na terenu, nadaljevala. V SD stavijo na pozitivna in jasna sporočila, kako spremeniti Evropo, da bo več naredila za ljudi. Za SD so to sicer četrte evropske volitve. Leta 2004 je bil v evropski parlament s preferenčnimi glasovi izvoljen sedanji predsednik republike Borut Pahor, pet let pozneje pa je stranka dosegla največji uspeh z dvema poslancema. V Bruselj sta odšla Tanja Fajon in Zoran Thaler, nato je slednjega zaradi korupcijske afere zamenjala Mojca Kleva. Leta 2014 je bila Fajonova ponovno izvoljena v evropski parlament, in sicer je s preferenčnim glasom prehitela takratnega predsednika stranke Igorja Lukšiča. Ankete ji mesto v Evropskem parlamentu napovedujejo tudi danes, bi se ji pa lahko v Bruslju pridružil še en strankarski kolega.

Ob 19. uri so volišča po državi zaprla vrata. FOTO: Damjan Žibert

Levica upa na vsaj enega poslanca V štabu Levice prav tako nestrpno pričakujejo rezultate. Po javnomnenjskih raziskavah so sicer okoli meje osmih odstotkov, kar je prag za vstop v evropski parlament. Nosilka njihove liste je Violeta Tomić. V trenutnem sklicu Levica nima nobenega poslanca, na zadnjih volitvah leta 2014 je za stranko glasovalo 5,47 odstotka volilnih upravičencev. Letos se ji obeta nekaj boljši rezultat. Danes objavljena projekcija Mediana Pulse ji napoveduje od 4,2 do 9,4 odstotka glasov, anketo so izvajali med 14. in 23. majem. Za NSi bi bila uspeh dva evroposlanca, pričakujejo enega V štabu NSi je še vse mirno, vse pa stavijo na svojo kandidatko in nosilko liste Ljudmilo Novak. Kot kažejo projekcije, ji bo vstop v evropski parlament vendarle uspel. Glavni tajnik NSiRobert Ilc je dejal, da pričakujejo enega poslanca, bi bil pa za stranko uspeh, če bi dobila dva. Kampanjo je ocenil kot mirno, a konstruktivno. Po Ilčevih besedah v kampanji ni bilo nizkih udarcev pod pasom. Kot je dejal, so obiskali celo Slovenijo, se predstavili volivcem, po njegovem mnenju pa so stranke imele dovolj prostora, da so lahko predstavile svoje ideje in programe, kaj si želijo v prihodnosti v Evropi. Kar pa zadeva udeležbo, Ilc upa, da bo na koncu Slovenija ena tistih držav, ki bo zabeležila višjo kot na prejšnjih volitvah.

Predsednik stranke Matej Tonin je dejal, da je vrstni red kandidatov na glasovnici nepomemben, saj so to edine volitve, kjer so vsi kandidati napisani na glasovnici in lahko volivci izvolijo kogarkoli želijo. Odločitev volivcev pa bodo v NSi, kot je poudaril, spoštovali. Ob tem se je zahvalil volivcem, ki so se udeležili evropskih volitev in oddali glas za NSi.