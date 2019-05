Volivci so povedali svoje. Kaj zdaj?

Novoizvoljene poslance čaka kar nekaj prilagajanja in učenja. Kako se znajti v mestu, najsi bo to Bruselj ali Strasbourg, kako navigirati med hodniki, pisarnami in dvoranami Evropskega parlamenta, kako glasovati? Prišlekom so za prvo silo spisali navodila za uporabo Parlamenta. Preverili so jih kolegi na Dejstvih.