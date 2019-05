Brezposelnost, pomanjkanje priložnosti: 'Leto dni in pol sem delala za nič'

Hkrati najrevnejša španska regija, ki se sooča z visoko stopnjo brezposelnosti, predvsem med mladimi. Hkrati tu beležijo eno najvišjih stopenj neenakosti v Evropi. In vse to je lanski december pripeljalo do pravega pretresa na španskem političnem parketu, ko je bila prvič po treh desetletjih v katerikoli regionalni parlament izvoljena skrajno desna stranka, Španija pa je s tem postala še ena v vrsti evropskih držav, ki so podlegle valu populizma.

In prav za mlade, ki vse bolj občutijo rastočo neenakost v svetu in si želijo sprememb, Bruselj postaja vse bolj oddaljen, tudi za prebivalce Cadiza, kjer je leta 1996 volilo 60 odstotkov prebivalcev, na prejšnjih volitvah pa le 35 odstotkov: "To je signal za Evropo. V naših mislih se je nekaj spremenilo," pravi novinar Alejandro Martin , ki piše za regionalni El Diario de Cadiz.

Populistične stranke vse večjo podporo pridobivajo tudi med mladimi volilci, pripadniki t. i. generacije Z in generacije milenijcev, katerim pa, predvsem zaradi tradicionalno nizke volilne udeležbe, večina politikov v času predvolilne kampanje ne posveča dovolj pozornosti. A to bi bila lahko usodna napaka, opozarjajo mnogi strokovnjaki, saj so številne populistične stranke ubrale prav nasprotno taktiko in se tako vse bolj obračajo in računajo na glasove mladih. Francoska Nacionalna fronta je tako za vodilnega kandidata svoje liste za evropske volitve imenovala le 23-letnega Jordana Bardella .

Nihče od njenih prijateljev ni dobil zaposlitve, večina jih tako še vedno študira. Tudi Mari Carmen, ki ima kar dve diplomi, iz kemije in iz okoljskih znanosti: "Škoda je, saj smo usposobljeni in želimo si delati, a nam ne dajo priložnosti,"pravi.

Ena od njih je tudi 30-letna Rocio , ki še vedno živi pri starših, kdaj bo lahko zaživela neodvisno življenje, ne ve. Kljub diplomi iz kemije in številnim opravljenim pripravništvom je njena mesečna plača danes nižja od 300 evrov. "Mislila sem, da ko začneš delati v nekem podjetju, te tam spoznajo in nato v tem podjetju tudi ostaneš. A na koncu sem spoznala, da sem delala več kot leto dni in pol za nič, na neplačanem delovnem mestu in brez kakršnegakoli priznanja." Situacija, ki je za mnoge mlade v Evropi postala realnost.

Bruselj je storil napake, ki so še poglobile krizo

Da so bile storjene napake ter da je k razmeram v Španiji prispevala tudi bruseljska politika, še posebej v obdobju po ekonomski krizi leta 2008, priznavajo tudi nekateri bruseljski politiki: "Mislim, da je Evropa v preteklosti storila nekaj velikih napak, večinoma med evrsko krizo, ki smo jo še poglobili z varčevalnimi ukrepi. Povečala se je brezposelnost v teh regijah in to je, seveda, povzročilo nezadovoljstvo s političnim sistemom. Zato se prebivalci sedaj obračajo k populistom," priznava vodilni kandidat evropskih Zelenih Bas Eickhout.

Jan Zahradiliz Zavezništva evropskih konzervativcev in reformistov (ACRE) pa meni, da si moramo priznati, da je Evropa "gospodarsko raznolika", tolikšne vrzeli pa ne moremo zapolniti v petih ali desetih letih."Verjetno bo trajalo generacije. Rešitev ne moremo najti s starim evropskim modelom po načelu ene rešitve za celo Evropo – to ne bo več delovalo."

Eden izmed ukrepov, ki se omenja v zadnjem času, je evropski investicijski program, ki naj bi se osredotočal na večje zaposlovanje in zelena delovna mesta ter ponuja finančne garancije v višini 40 milijard evrov za investicije. Da so z novim investicijskim programom in novim proračunom na pravi poti, meni tudi slovenska evropska poslanka Tanja Fajon: "Veliko sredstev namenjamo za srednje velika in mala podjetja, za razvoj zelenih delovnih mest, za raziskave in inovacije, to je prihodnost Evrope. Ko bomo vzpostavili varnostne mreže za ljudi, se bomo lahko bolje borili proti nacionalizmu in populizmu."

'Izkoristili so subvencije, potem pa so izginili, problemi pa so še vedno tu'

Regija je v zadnjih letih prejela kar 1,3 milijarde evrov evropske pomoči. A vprašanje je, kako so bili ti evri porabljeni. "Financirana so bila nekatera podjetja, a pri tem je nekaj sumljivo. Ta podjetja so izkoristila subvencije, a brez pravega akcijskega načrta za spremembe. Pojavili so se oportunisti, ki jih je pritegnil denar, izkoristili so subvencije, potem pa so izginili, problemi pa so še vedno tu," pripoveduje Diego Boza, tiskovni predstavnik Združenja za človekove pravice Cadiza.

Več stotisoč evrov je EU investirala tudi v raziskovalno ekipo z medicinske fakultete na Univerzi v Cadizu.Sonia Torres in njeni kolegi se ukvarjajo z biomedicinskimi raziskavami, iščejo zdravila za bolezni, kot so shizofrenija, bipolarna motnja in depresija. "Z drugimi besedami, skušamo raziskati in preučiti, kaj se dogaja v naših možganih in v našem centralnem živčnem sistemu, ko občutimo kronično bolečino, nevropatsko bolečino, kot je išias," pravi Torresova, ki se dobro zaveda, da so prav evropska sredstva tista, ki jim omogočajo delo.