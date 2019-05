Črni oblaki nad slovensko desno sredino. Razlog? Spor med Orbanom in Webrom

Zaradi spora med Viktorjem Orbanom in Manfredom Webrom v Evropski ljudski stranki so se slovenske stranke desne sredine znašle v precepu: na čigavo stran se bodo postavile? SDS je podporo že obljubila Webru, ki so ga ob nedavnem obisku Slovenije pompozno prevažali s helikopterjem. Tudi nosilka liste NSi Ljudmila Novak brez oklevanja stopi na stran zmernih prozahodnih koservativnih sil.

Nad domačo desnosredinsko opozicijo se nabirajo črni oblaki zaradi razkola med Viktorjem Orbanom in Manfredom Webrom na evropskem političnem parketu. Slovenske članice Evropske ljudske stranke (EPP), med katerimi so SDS, SLS in NSi, ki jim ankete napovedujejo dober rezultat ali celo zmago na evropskih volitvah, so v resnem precepu: ali podpreti proevropskega Nemca, ki so ga že izglasovali za vodilnega kandidata stranke za vodenje Evropske komisije, ali pa se raje obrniti k madžarskemu avtokratu in njegovi radikalni politiki, ki prinaša rekordne volilne rezultate.

Komaj so v Evropski ljudski stranki premostili vse večje razlike na liniji vzhod-zahod oziroma na relaciji Viktor Orban in Jean-Claude Junckerter problem pred evropskimi volitvami nekako pometli pod preprogo, že je znova počilo. "Kaj bi storili, če za izvolitev na mesto predsednika Evropske komisije potrebovali glasove desno populistične Orbanove stranke Fidesz?,"je novinar v intervjuju vprašal Manfreda Webra. Kandidat EPP za predsednika Evropske komisije mu je odgovoril: "Potem tega ne bi sprejel. Ker nočem biti z glasovi desnice. Želim biti kandidat sredine."

SDS je podporo že obljubila Webru, ki so ga ob nedavnem obisku Slovenije pompozno prevažali s helikopterjem. FOTO: POP TV

Na Webrov odgovor se je nato odzval tudi madžarski premier Orban. "Če nekdo užali državo na tak način, potem premier te države ne more podpirati kandidature takega moža." Omenjen odziv pa zdaj v precep potiska prve favorite evropskih volitev, in pred majskim glasovanjem zanje pomeni, kot je za oddajo 24UR komentiral nosilec evropske liste SDS+SLS Milan Zver, "nič dobrega". SDS je namreč že obljubila podporo Webru, ki so ga ob nedavnem obisku Slovenije pompozno prevažali s helikopterjem.

Po drugi strani je Janez Janša zvest zaveznik Viktorja Orbana, Madžarska pa ljubezen vrača z vzdrževanjem strankarskih medijev SDS. Nedavno je prvak SDS tudi izposloval odložitev izključitve kotroverzne, a pri volivcih všečne Fidesz iz EPP, kar so tudi skupaj proslavili.

"Žal nam je, da je do tega prišlo. Da je mogoče tudi Manfred Veber prehitro zavrnil možnost, da bi upošteval glasove tudi madžarskih glasov. Mi podpiramo oba v evropski ljudski stranki," je še poudaril Zver. Med podobnim kladivom in nakovalom so tudi v SLS. "K sreči se mi ni potrebno postavljati v vlogo tega razsodnika. Mislim, da so zadaj strasti malce razvnete, ker smo pač v volilni kampanji," pa je zadevo komentiral Franc Bogovič, kandidat na evropski listi SDS+SLS.

Na tej točki pa se pokaže jasna razlika med domačimi EPP-jevci. Nosilka liste NSi Ljudmila Novak brez oklevanja stopi na stran zmernih prozahodnih koservativnih sil. "NSi že od vsega začetka podpira Manfreda Webra kot špicen kandidata EPP. To je človek vrednot, dialoga, sodelovanja." Vsi na domači desnici sicer upajo, da se bo konflikt reševal po volitvah z aktivacijo treh modecev: Hermana Van Rompuya, Wolfganga Schüsella in Hansa-Gerta Pötteringa. Slednji je ravno danes obiskal Ljubljano in na vprašanja, ali se spor sploh še lahko konča drugače kot z razhodom, raje ni odgovarjal. Orban pa se je prejšnji teden sicer sestal z italijanskim populistom Matteom Salvinijem in tako še razpihal ugibanja, da bi lahko po volitvah skupaj sestavila skrajno desni suverenistični blok na osi Rim-Budimpešta.