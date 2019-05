Zmaga se nasmiha skupni listi SDS in SLS

Katere stranke lahko računajo na enega od osmih slovenskih sedežev v evropskem parlamentu? Najbolj sveža raziskava, zadnja pred nedeljskimi volitvami, je pokazala, da še nič ni odločeno. Stvari so še zelo odprte in vse bo odvisno od volilne udeležbe.

Zeleni Slovenije z Gorazdom Pretnarjem ne morejo računati na preboj v parlament – dobili bi le 2,4 odstotka. Še za njimi je SAB z Angeliko Mlinar – 1,6 %. Enak odstotek glasov Mediana pripisuje še Gibanju zedinjena Slovenija z Andrejem Šiškom. Na dnu lestvice so DOM, Dobra država, SMC in Povežimo se.

Zmaga pa skupina volivcev "ne vem". Kar 15,7 odstotka volivcev se še ni odločila, zato je še toliko odvisno od volilne udeležbe. Tudi, če bi delali volilne napovedi, je tudi z intervalom zaupanja preveč odvisno od tega, koliko Slovencev bo volilo. Tako da je edina pravilna odločitev na volitvah, da nanje greste in volite.

Udeležba bo verjetno okoli 31-odstotna

Da bo zmagovalka volitev poslancev EP v nedeljo lista SDS in SLS, je ugotovila tudi raziskava ekipe Valicon. Na drugem in tretjem mestu je razlika med LMŠ in SD premajhna, da bi lahko napovedali vrstni red, so sporočili.

Za ostala štiri mesta je razplet manj gotov, najbolj verjetno bosta po en sedež dobili NSi in Levica, ter še tretjega SDS+SLS. Za zadnji sedež se bori DeSUS, odvisno od rezultata te stranke pa tudi SD in LMŠ za drugega. Najširši potencial dopušča v igri tudi SAB, SNS ter SMC, a je verjetnost za tak razplet nižja.

Udeležba bo najverjetneje okoli 31-odstotna.