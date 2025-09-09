Svetli način
Europarkovih 25 let: koncerti, družinska zabava in rojstnodnevna torta

Ljubljana, 09. 09. 2025 11.59 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Prejšnji teden se je v mariborskem Europarku odvijalo štiridnevno praznovanje 25. obletnice nakupovalne destinacije. Od 3. do 6. septembra so obiskovalci lahko uživali v glasbenih koncertih, posebnih rojstnodnevnih popustih ter družinski zabavi. Petje, ples in izjemno vzdušje so Europark napolnili s praznično energijo, ki je povezala obiskovalce vseh generacij.

Praznovanje se je začelo že v sredo, ko je hrvaški pevec Marko Škugor s svojim izjemnim glasom pričaral čarobno vzdušje in obiskovalce popeljal na glasbeno popotovanje, polno čustvenih melodij in energičnih ritmov. V četrtek so oder zavzeli priljubljeni Fehtarji, ki so poskrbeli za nepozabno zabavo polno plesa in petja. Petkov večer je minil v znamenju nostalgije, saj so se na odru zvrstili legendarni štajerski pevci: Alfi Nipič, Čudežna polja in Rudi Šantl. Obiskovalci so ob znanih melodijah obujali številne spomine ter prepevali svoje najljubše pesmi. Za smeh in dobro voljo pa je s šaljivimi vložki poskrbel komik Vinko Šimek.

PR ČLANEK EUROPARK

Sobotno dopoldne je bilo namenjeno družinam in najmlajšim obiskovalcem. Otroci so vriskali in se zabavali ob nastopu Ribiča Pepeta, nato pa jih je navdušila prav posebna rojstnodnevna povorka – po Europarku se je sprehodilo 25 pisanih maskot. Najmlajši so jih z navdušenjem pozdravljali, z njimi poklepetali in se fotografirali. Za sladek zaključek praznovanja je vse obiskovalce pričakala velika rojstnodnevna torta, s katero so skupaj sklenili praznovanje četrt stoletja Europarka.

Pestro dogajanje tudi v prihodnjih mesecih

Center managerka Europarka, Simona Mandl je ob jubileju poudarila, da se dogajanje v Europarku ne konča z rojstnim dnem: V prihodnjih mesecih pripravljamo raznovrstne vsebine, s katerimi želimo razveseliti naše obiskovalce vseh generacij. Že 20. septembra bo v Europarku potekal sejem gramofonskih plošč, konec meseca pa še Evropska noč raziskovalcev. Jesen bo prinesla tudi virtualno predstavitev jesenskih modnih trendov, priljubljeni nakupovalni dogodek, razstavo malih živali, Festival medu, martinovanje s Pubecom, sejem zimske športne opreme in Črni petek. Že konec novembra pa bo Europark zaživel v prazničnem vzdušju z božično-novoletnim sejmom, je sklenila.

Za več utrinkov dogajanja obiščite Europarkovo spletno stran in sledite družbenim omrežjem Facebook, Instagram in TikTok.

Naročnik oglasne vsebine je Europark

Europark Dogodek Praznovanje 25 let
