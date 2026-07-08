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Finančni komentar: Investicijsko-delniški oskarji 2024
Gospodarstvo

Finančni komentar: Investicijsko-delniški oskarji 2024

Finančni komentar: Konec optimizma
Gospodarstvo

Finančni komentar: Konec optimizma

Finančni komentar: Izjemna rast kultnih delnic
Gospodarstvo

Finančni komentar: Izjemna rast kultnih delnic

Finančni komentar: Dežela z najnižjo inflacijo v Evropi
Gospodarstvo

Finančni komentar: Dežela z najnižjo inflacijo v Evropi

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov
Slovenija

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi
Slovenija

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje
Slovenija

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih
Tujina

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih

Izjemne sušne razmere: do normalnosti manjka 100 mm padavin
Slovenija

Izjemne sušne razmere: do normalnosti manjka 100 mm padavin

Finančni komentar: spomin na september 2007 Gospodarstvo

Finančni komentar: spomin na september 2007

23
Finančni komentar: Jesenska razprodaja Gospodarstvo

Finančni komentar: Jesenska razprodaja

71
Finančni komentar: Največji padec bitcoina od 2022 Gospodarstvo

Finančni komentar: Največji padec bitcoina od 2022

177
Finančni komentar: Umetna ali vesoljska inteligenca Gospodarstvo

Finančni komentar: Umetna ali vesoljska inteligenca

3
Finančni komentar: Konec 'petrodolarja' in lažne novice Gospodarstvo

Finančni komentar: Konec 'petrodolarja' in lažne novice

40
Finančni komentar: Matematični genij, ki je premagal Wall Street Gospodarstvo

Finančni komentar: Matematični genij, ki je premagal Wall Street

10
Finančni komentar: Strah pred stagflacijo Gospodarstvo

Finančni komentar: Strah pred stagflacijo

85
Finančni komentar: Kupuj, ko je kri na ulicah Gospodarstvo

Finančni komentar: Kupuj, ko je kri na ulicah

51
Finančni komentar: Ne čakaj na maj Gospodarstvo

Finančni komentar: Ne čakaj na maj

12
Finančni komentar: Tokrat bo drugače, če verjamete v pravljice Gospodarstvo

Finančni komentar: Tokrat bo drugače, če verjamete v pravljice

76
Finančni komentar: Ali je pilot v letalu? Gospodarstvo

Finančni komentar: Ali je pilot v letalu?

4
Finančni komentar: Finančni oskarji Gospodarstvo

Finančni komentar: Finančni oskarji

11
Finančni komentar: Menjava vodstva Gospodarstvo

Finančni komentar: Menjava vodstva

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Finančni komentar: Pristanek na Luni Gospodarstvo

Finančni komentar: Pristanek na Luni

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
Trenutno ne beležimo nesreč 😎
Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, izvoz 12 Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 12 min, dolžina: 4 km in 700 m.
Ovire 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Unec v smeri Ljubljane, okvara vozila, oviran promet.
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