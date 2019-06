Davčna spremembe: višja obdavčitev kapitala, razbremenitev stroškov dela

Predlog davčnih sprememb, katerih glavni namen je po besedah finančnega ministrstva razbremenitev stroškov dela, je pripravljen na javno obravnavo. Med drugim predvideva zvišanje mej davčnih razredov, znižanje davčnih stopenj v drugem in tretjem dohodninskem razredu in večjo obdavčitev kapitala - stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala se bo zvišala s 25 do 27,5 odstotka.

Predlog davčnih sprememb, katerih uveljavitev na ministrstvu za finance načrtujejo z letom 2020, je pripravljen za koalicijsko usklajevanje in javno obravnavo. Spremembe gredo v smeri razbremenitve stroškov dela, poslanci naj bi jih dobili v potrditev jeseni. V paketu davčnih sprememb je tudi nižja obdavčitev regresa, ki pa že velja. S prestrukturiranjem davčnih bremen med dohodki iz dela in dohodki pravnih oseb ter obremenitve kapitala se bo zagotavljalo uravnoteženje javnih financ in ohranilo približno enako raven socialne države, so pripravljene spremembe davčnih zakonov komentirali na finančnem ministrstvu. Gre za spremembe zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

Stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala, torej od obresti, dividend in dobičkov iz kapitala, se bo zvišala s 25 na 27,5 odstotka. FOTO: Shutterstock

Spremembe zakona o dohodnini: višja splošna olajšava, bolj obdavčen kapital Pri dohodnini je predvideno zvišanje mej vseh davčnih razredov, znižujeta pa se davčni stopnji v drugem in tretjem dohodninskem razredu - s 27 na 26 odstotkov oz. s 34 na 32 odstotkov. Splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci, se bo zvišala s 3302,70 na 3500 evrov. Pri dodatni splošni olajšavi pa gredo spremembe v smeri, da se bo vsem dohodkom do višine 13.316,83 evra priznalo linearno zmanjšanje dodatne splošne olajšave glede na višino skupnega dohodka. S tem se bo zagotovilo, da zaposleni zaradi zvišanja minimalne plače ne bodo na slabšem, so pojasnili na ministrstvu. Kapital bo po novem obdavčen bolj. Stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala, torej od obresti, dividend in dobičkov iz kapitala, se bo namreč zvišala s 25 na 27,5 odstotka. Enako velja za stopnjo obdavčitve dobičkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Tako kot velja že zdaj, se bo z daljšim lastništvom vrednostnega papirja stopnja obdavčitve zniževala, vendar nekoliko drugače kot doslej. V primeru imetništva vrednostnega papirja do pet let bo treba plačati davek v višini omenjenih 27,5 odstotka, v primeru imetništva od pet do 10 let v višini 20 odstotkov, v primeru imetništva od 10 do 15 let v višini 15 odstotkov, v primeru imetništva od 15 do 20 let pa 10 odstotkov. Kdor bo vrednostni papir odsvojil pozneje kot 20 let po nakupu, davka ne bo plačal. Podobno kot pri kapitalskih dobičkih se zvišuje tudi stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem - s 25 na 27,5 odstotka. Pri tem se zvišuje tudi odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, in sicer z 10 na 15 odstotkov. Sedemodstotna minimalna obdavčitev dohodkov pravnih oseb Glede sprememb pri obdavčitvi podjetij na ministrstvu izpostavljajo uvedbo minimalne obdavčitev dohodkov pravnih oseb v višini sedmih odstotkov. Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb pa se zvišuje za eno odstotno točko, torej na 20 odstotkov.

V paketu davčnih sprememb je tudi nižja obdavčitev regresa, ki pa že velja. FOTO: Shutterstock