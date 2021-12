Evropska komisija več bankam naložila 344 milijonov evrov kazni

S temi globami se je končal tretji del preiskave, ki poteka od leta 2013 in je v letu 2019 nanesla več kot milijardo evrov glob.

Preiskava je razkrila, da so nekateri trgovci, ki so delovali v imenu britanskih in švicarskih bank, usklajevali svoje strategije trgovanja v spletni klepetalnici. Tako so se med drugim dogovarjali, da se ne bodo vmešavali v posle drug drugega, in s tem izkrivljali trg. "Naše odločitve o kartelih ... so jasno sporočilo, da je komisija še naprej zavezana zagotavljanju trdnega in konkurenčnega finančnega sektorja, ki je bistven za naložbe in rast," je ob tem dejala Vestagerjeva.