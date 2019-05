Kako z obvladovanjem sprememb uspešno voditi podjetje?

Študirajte na Fakulteti za organizacijske študije (FOŠ) in postanite nepogrešljiv ključni vodstveni kader.

S študijem na FOŠ pridobite sposobnost analiziranja podatkov, izboljševanja odločitev, usposobljenost za mednarodno komuniciranje ter večjo poslovno mrežo.

Neprestane spremembe v ekonomskem okolju podjetjem povzročajo nemalo težav in hkrati ponujajo še več priložnosti – v smislu prilagajanja proizvodov in storitev pa tudi vodenja zaposlenih skozi zadane načrte, s katerimi podjetje uresničuje svoje poslanstvo in vizijo. Vodja oziroma menedžer ima zelo pomembno vlogo pri vsem tem. Razumeti mora tako ustroj podjetja pa tudi proizvode in storitve, ki jih nudi kupcem, poznati pa mora tudi načine, kako motivirati ljudi, da mu sledijo. Trditev, da se vodja rodi, že dolgo ne velja več. Vi sami ste tisti, ki se postavite na to mesto, vendar to ni dovolj. Da ste kot vodja uspešni in da v tem delu uživate, potrebujete dobre mentorje, učitelje z izkušnjami, vizijo, ljudi, ki znajo videti daleč naprej. Na tujih napakah se najlažje učite.

Povezanost z gospodarstvom ustvarja priložnosti hitre zaposlitve Na Fakulteti za organizacijske študije (FOŠ) se tega zavedamo že dolgo let. Letos praznujemo 10. obletnico ustanovitve. Rast fakultete, naši študentje in njihovo delo dokazujejo, da smo na pravi poti. Ne samo da so mnogi postali vodje v pomembnih podjetjih v regiji in širše, postali so naši novi predavatelji in predstavniki podjetij, ki vsakodnevno sodelujejo pri izmenjavi izkušenj iz prakse. Tako lahko na fakulteti izvajamo resnične študije primerov, projektno delo na konkretnih in uporabnih primerih, opazujemo in komentiramo dobre prakse podjetij ter rešujemo konkretne izzive podjetij. Če zaposlitve še nimate, je to po naših izkušnjah najprimernejši način, da vas v podjetjih opazijo. Učenje skozi prakso je zapisan v naš DNK. S treningom kompetenc za timsko delo preprosto pokažete svoje znanje kateri koli organizaciji.

FOŠ uživa visoko podporo gospodarstva. Direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš na znanstveni konferenci fakultete.

Na FOŠ izvajamo visokošolski (VS), magistrski (MAG) in doktorski (DR) študij menedžmenta in organizacije. Večina naših študentov prihaja iz podjetij; kot njihov sošolec tako pridobite široko mrežo kolegov, s katerimi lahko tudi po končanem študiju uspešno sodelujete. Da lahko ponudimo še več, organiziramo poletne šole, študijske izmenjave na različne tuje izobraževalne ustanove pa tudi obiske strokovnih konferenc doma in v tujini, oglede podjetij in druge oblike mreženja. Predmetniki so naravnani k reševanju konkretnih poslovnih izzivov, kar pomeni, da lahko pridobljeno znanje že med študijem prenesete v realno okolje. Študentom in njihovim potrebam prilagojen način študija Velika prednost FOŠ je tudi kombinirani način študija, saj sodobno življenje zahteva hitre odzive in čim boljše rezultate. To je personalizirani način študija – po meri glede na vaše potrebe, vključno z e-izobraževanjem (študirate, kjer koli ste). Študij izvajamo v Novem mestu, načrtujemo pa ga tudi v Ljubljani.

Fakulteta vsako leto organizira poletne in zimske šole, na katerih študentje povezujejo teorijo s prakso uspešnih podjetij.

Kaj pridobite s študijem na FOŠ? Sposobnost analiziranja podatkov, izboljševanje odločitev, izboljšanje predvidevanj dogodkov v prihodnosti, usposobljenost za mednarodno komuniciranje in večjo poslovno mrežo. Tako si omogočite hitro vzpenjanje po karierni lestvici in ustrezna znanja za lasten preboj v poslovnem svetu.

Študij poteka v manjših skupinah. Nudimo individualiziran pristop do študenta in možnost projektnega dela na konkretnih in uporabnih primerih.