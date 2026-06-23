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Obresti požirajo vaš dobiček? Tako lahko zmanjšate mesečni finančni pritisk

Ljubljana, 23. 06. 2026 00.15 pred 13 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
d-dota PR

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.

Kaj lahko uredimo?

Poplačilo in prestrukturiranje obstoječega kredita: če so vaši trenutni krediti predragi, preverimo možnost poplačila in novega dogovora.

Nižje obrestne mere: naša obrestna mera se giblje med 2,5 % in 3,5 % mesečno (odvisno od primera, zavarovanja in presoje).

Dodatna sredstva za poslovanje: preverimo možnost dodatnih sredstev za likvidnost, zaloge, opremo ali tekoče stroške.

Pravno urejen postopek: naša interna pravna služba poskrbi za vso dokumentacijo in celoten potek postopka.

Financiranje je mogoče v višini od 15.000 € do 100.000 €, sredstva pa so lahko na vašem računu že v 3 urah od podpisa pogodbe.

d-dota PR

Kdaj se obrniti na nas?

Če imate občutek, da vsak mesec delate samo še za kredite.
Če imate preveč mesečnih obveznosti.
Če plačujete previsoke obresti.
Če vam banka ne ponudi prave rešitve.
Če potrebujete dodatna sredstva za poslovanje.
Če imate nepremičnino, ki jo lahko uporabite kot zavarovanje.

Če se prepoznate v vsaj eni od teh situacij, izpolnite kratek obrazec za povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si ali pokličite 040 234 104.

Zakaj D-dota?

D-Dota ima več kot 20 let izkušenj na področju financiranja, posredovanja in reševanja finančnih situacij. Vsak primer obravnavamo individualno, saj enaka rešitev ne ustreza vsem.

Vi poveste, kakšno situacijo imate – mi preverimo, ali obstaja rešitev.

Hitro, jasno in brez nepotrebnega kompliciranja.

Ne plačujte več, kot je treba

Dragi krediti niso nekaj, s čimer se morate kar sprijazniti.

Obstaja možnost, da svoje obveznosti uredite drugače – z nižjo obrestno mero in poslovnim partnerjem, ki vas dejansko razume.

Za brezplačen posvet pokličite 040 234 104 ali pošljite povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si.

Naročnik oglasa je D-dota.

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