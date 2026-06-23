Obresti požirajo vaš dobiček? Tako lahko zmanjšate mesečni finančni pritisk

Poplačilo in prestrukturiranje obstoječega kredita: če so vaši trenutni krediti predragi, preverimo možnost poplačila in novega dogovora.

Nižje obrestne mere: naša obrestna mera se giblje med 2,5 % in 3,5 % mesečno (odvisno od primera, zavarovanja in presoje).

Dodatna sredstva za poslovanje: preverimo možnost dodatnih sredstev za likvidnost, zaloge, opremo ali tekoče stroške.

Pravno urejen postopek: naša interna pravna služba poskrbi za vso dokumentacijo in celoten potek postopka.