Osnutek obdavčitve nepremičnin: katoliška cerkev si želi izjem za nepremičnine v lasti cerkva

V izhodiščih predlagajo, naj pri določitvi davčnih stopenj upoštevajo sedanje efektivne stopnje ter tako za stanovanja določijo 0,1-odstotno stopnjo in za druge stavbe 0,6-odstotno stopnjo. Za kmetijska in gozdna zemljišča bi upoštevali stopnje, kot so jih z interesnimi skupinami uskladili leta 2013, tako da bi bila kmetijska obdavčena po 0,15-odstotni, gozdna pa po 0,07-odstotni stopnji.

Davke bi ostal izključno prihodek občin. Ministrstvo pa si je za cilj zastavilo, da posamezniki v povprečju ne bi bili bolj obremenjeni, kot so trenutno s tremi dajatvami, kot so nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na premoženje in dajatev za uporabo gozdnih cest. A priznavajo, da bi v posameznih primerih lahko prišlo do odstopanj navzgor ali navzdol.

Katoliška cerkev bi med izjeme uvrstila nepremičnine v lasti verskih skupnosti

Celotni izkupiček naj bi bil sicer višji, saj bi bile v obdavčitev vključene tudi nepremičnine, ki sedaj niso. Za izjeme se sicer zavzema katoliška cerkev, kjer predlagajo, da se mednje uvrsti vse nepremičnine v lasti cerkva in drugih verskih skupnosti, ki se dejansko pretežno uporabljajo za opravljanje nepridobitne verske, humanitarne ali druge splošnokoristne dejavnosti.

Velika večina nepremičnin v lasti sestavnih delov Katoliške cerkve je po njihovih trditvah namreč v javni rabi za splošnokoristne namene, kot so bogoslužje, pastorala, vzgoja, izobraževanje, dobrodelnost, prostovoljstvo, ter tako niso primerne za opravljanje pridobitne dejavnosti, ki bi lahko ustvarjala prihodke, s katerimi bi krili zaradi obdavčitve višje stroške.

Glede obdavčitve cerkvenih nepremičnin v Italiji je sicer v torek Sodišče EU odločilo, da mora Italija od Vatikana zahtevati povračilo neplačanih davkov na nepremičnine v preteklih letih, ker je šlo za nedovoljeno državno pomoč.