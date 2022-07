Se bo obrestna mera septembra dvignila še za 0,5 odstotne točke?

V ozadju visoke inflacije sta po besedah guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta dva ključna dejavnika – hitro gospodarsko okrevanje po pandemični krizi, v zadnjih mesecih pa tudi posledice ruske agresije na Ukrajino. "To se kaže na visokih cenah surovin, energentov in hrane na mednarodnih trgih, ključni dejavnik, ki lahko pomiri inflacijo, pa je stabilizacija geopolitičnih razmer na globalni ravni, konkretno na evropskem prostoru," je ob robu predstavitve Ekonomskega pregleda za Slovenijo 2022, ki ga je na Brdu pri Kranju pripravila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), dejal Vasle.