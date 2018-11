Smo v desetem letu borznih rasti

Od leta 1980 so trgi zanihali navzdol skoraj vsako leto, ampak let, ko so ostali negativni, je bilo le osem. Zato je dolgoročno naložba v delnice bolj donosna od naložb v obveznice. Po drugi svetovni vojni trgi rastejo tri četrtine vsega časa – rastoči trgi trajajo povprečno štiri leta in pol, v tem času pridobijo povprečno 150 %, padajoči pa manj kot eno leto, v tem času izgubijo povprečno 30 % vrednosti.

Trenutno smo v enem najdaljših bikovskih trendov vseh časov in v drugi najdaljši ekonomski ekspanziji. V zadnjih desetih letih so globalni trgi porasli za slabih 115% - oziroma 8 % na leto, ameriški S&P pa skoraj za 200 % (11,5% na leto).

Začetek padanja cen nepremičnin je povzročil začetek finančne krize. Borzni trgi so vrhove dosegli konec oktobra 2007, potem pa se je začel postopni zdrs. Marca 2008 so trgi doživeli udarec z intervencijo ameriške centralne banke v newyorški investicijski banki Bear Stearns, septembra z nacionalizacijo dveh največjih ameriških hipotekarnih ustanov Fannie Mae in Freddy Mack. Bank of America je kupila padlo investicijsko banko Merril Lynch, Lehman Brothers pa je razglasila stečaj. V le nekaj dneh je dovoljenje za stečaj slednje omrtvil največjo ameriško (in svetovno) zavarovalnico in sprožil beg vlagateljev v denarne sklade. V začetku marca 2009 se je na borznih trgih začel obrat v rastoči trend.

Dobro razpršen portfelj, usklajen s finančnimi cilji in osebno nagnjenostjo k tveganju vlagatelja, je primeren tudi za vzdrževanje skozi nihaje trga. Kot zmeraj so osnova razpršenega portfelja dolgoročnega vlagatelja globalni delniški (kakršen je na primer Infond Dynamic ) in mešani podskladi (na primer Infond Alfa in Infond Global Flex ) brez panožne omejitve, ki se jih lahko, ni pa nujno, dopolnjuje z deleži bolj specializiranih skladov, usmerjenih v neko panogo (zdravstvo, informacijska tehnologija, potrošne dobrine, energetika in surovine…) ali ožjo regijo (trgi v razvoju, Evropa, ZDA).

*Izračuni preteklih povprečnih letnih donosov temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja skladov in gibanjih indeksov v 15 letih do vključno 14. septembra 2018. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Sintetični kazalnik tveganja in donosa je za Infond Beto 5 od 7, za Infond Alfo pa 4 od 7. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.*

Oranžni stolpci predstavljajo indekse tipa naložb, vijolična dva pa Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov, in Infond Alfa, mešani podsklad. Infond Beta je v 15 letih zrasla za 177 %, povprečni letni donos je 7,53%, Infond Alfa pa v 15 letih za 85 %, oziroma v povprečju 4,19 % na leto. 15-letno obdobje vključuje tudi eno najdaljših in najmočnejših recesij (2007 do 2009) od velike finančne krize z začetkom leta 1929 in najhujši padec tečajev po 2. svetovni vojni.

Kako pripraviti portfelj?

Dobro razpršen portfelj je bolj donosen od nizkotveganega, vendar bolj nihajen.

V različnih fazah trga se naložbe različno odzivajo. Največja napaka, ki jo vlagatelj lahko naredi je, da preskakuje iz črnega v belo - iz izključno visokotveganih v izključno nizkotvegane naložbe. Za začetek – mnogo lažje je prenesti naložbe na varno kot jih pravočasno vrniti na borzne trge. Takšni vlagatelji, ki poznajo samo vse ali nič, običajno prodajajo, ko je že pozno, še bolj pozno pa se vračajo na trge. Oceniti, kdaj se vrniti na trg, ki je dalj časa pretežno padal, presega zmožnost odločitve večine ljudi. Po teoriji se prehajanje za dolgoročne vlagatelje niti ne splača. Na dolgi rok vedno več zaslužiš z delnicami.

Problem korekcij je, da nihče ne ve kdaj se bodo zgodile in kaj jih bo sprožilo - enako velja za odboje. Za dolgoročnega vlagatelja je zato najboljši dobro razpršen portfelj v skladu s osebnimi finančnimi cilji in nagnjenostjo k tveganju. Ker pa imamo ljudje vgrajen psihološki učinek zadovoljstva, če nekaj storimo pred pričakovanimi dogodki, lahko vlagatelji prilagodijo portfelj v bolj defenzivno usmerjenega. To pomeni, da zmanjšajo izpostavljenost delniškim naložbam in izberejo globalne sklade brez omejitve namesto več ozko usmerjenih. Vse to lahko storijo brezplačno in brez vpliva na davčno obveznost.

Dolgoročni vlagatelji ostanite investirani in: - ohranite dolgoročni pogled - nihanja na trgih pridejo in minejo; - imejte svojo strategijo investiranja in držite se je; - naj bodo nihanja vaši zavezniki – z dodatnimi nakupi v času, ko so tečaji zbiti, lahko opazno znižate povprečno nabavno ceno enot in s tem hitreje začnete ustvarjati donose, ko se trgi obrnejo navzgor.

Kako nalagati v časih visoke nihajnosti

Najboljša metoda za čase, ko vrednosti močno nihajo, je postopno mesečno varčevanje. Običajno vlagatelji za mesečno vplačevanje izbirajo globalne sklade brez panožnih omejitev – pri Infondu so takšni na primer Infond Defensive, Infond Alfa, Infond Global Flex, Infond Dynamic, pa tudi Infond Beta, ki nalaga na razvite trge sveta brez panožne omejitve. Izbira sklada je odvisna od tega, kakšen je vlagateljev finančni in časovni cilj ter osebna nagnjenost k tveganju. Vlagatelji se lahko o tem nezavezujoče pogovorijo na katerem od vpisnih mest.

Če razporedite vplačila na več delov, je malo verjetno, da boste čisto z vsakim kupovali po najvišjih tečajih. V času, ko bodo tečaji padali, pa boste pridobili več poceni enot, ki bodo zniževale povprečno nabavno ceno in s tem omogočile hitrejši odboj, ko se bodo trgi znova usmerili v rast.

KBM Infond

***

Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Najvišji vstopni stroški dosegajo do 5 %, najvišji izstopni stroški do 3 %, podatki o dejansko obračunavanih pa so navedeni na www.infond.si. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vrednost enote premoženja se dnevno spreminja. Pričakovani donosi v prihodnosti so lahko višji ali nižji od prikazanih. Vsi zainteresirani lahko prospekt, ključne podatke za vlagatelje ter zadnje revidirano letno poročilo in polletno poročilo pridobijo tudi v pisni obliki na vseh vpisnih mestih in na sedežu družbe.

Naročnik oglasa je KBM Infond.