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BLOG: Črni čaj
FIT 24UR

BLOG: Črni čaj

BLOG: Pasti sodobne fitnes industrije
FIT 24UR

BLOG: Pasti sodobne fitnes industrije

BLOG: Vse, kar morate vedeti o umetnih sladilih
Slovenija

BLOG: Vse, kar morate vedeti o umetnih sladilih

Savdska Arabija pod pritiskom: obrambni pakt s Turčijo in Pakistanom
Tujina

Savdska Arabija pod pritiskom: obrambni pakt s Turčijo in Pakistanom

V zalivu na Pašmanu našli truplo 24-letnega Slovenca
Tujina

V zalivu na Pašmanu našli truplo 24-letnega Slovenca

Divji pohod opice: 18 poškodovanih, zaprli več šol
Tujina

Divji pohod opice: 18 poškodovanih, zaprli več šol

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih
Tujina

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih

BLOG: Ali tudi tebe mučijo vetrovi? Slovenija

BLOG: Ali tudi tebe mučijo vetrovi?

31
Športne igre za bolne in gibalno ovirane otroke: 'Šport je namenjen vsem' Slovenija

Športne igre za bolne in gibalno ovirane otroke: 'Šport je namenjen vsem'

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BLOG: Prednosti in tveganja 'carnivore' diete FIT 24UR

BLOG: Prednosti in tveganja 'carnivore' diete

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BLOG: Pegasti badelj, zdravilno zelišče za razstrupljanje jeter FIT 24UR

BLOG: Pegasti badelj, zdravilno zelišče za razstrupljanje jeter

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'Kako narediti potico manj kalorično? Speci potico in je pojej manj' POPKAST

'Kako narediti potico manj kalorično? Speci potico in je pojej manj'

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Svetovni dan debelosti: kakšni so podatki za Slovenijo? Slovenija

Svetovni dan debelosti: kakšni so podatki za Slovenijo?

20
BLOG: Zakaj smo po jedi utrujeni? FIT 24UR

BLOG: Zakaj smo po jedi utrujeni?

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BLOG: Kako prepoznati, zdraviti in preprečiti trebušno vodenico? FIT 24UR

BLOG: Kako prepoznati, zdraviti in preprečiti trebušno vodenico?

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BLOG: Ste že slišali za dieto 'golo'? Slovenija

BLOG: Ste že slišali za dieto 'golo'?

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BLOG: Kako zdraviti okužbo s salmonelo? Slovenija

BLOG: Kako zdraviti okužbo s salmonelo?

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'Od Franje do Toura': na maratonu slavil Matic Grošelj Slovenija

'Od Franje do Toura': na maratonu slavil Matic Grošelj

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Konec tedna kolesarski maraton Franja. Katere ceste in ulice bodo zaprte? Slovenija

Konec tedna kolesarski maraton Franja. Katere ceste in ulice bodo zaprte?

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A4, Maribor - Gruškovje (Hrvaška), priključek Hajdina - razcep Draženci v smeri Ptuja, prometna nesreča, oviran promet.
Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, izvoz 12 Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 16 min, dolžina: 5 km in 100 m.
Ovire 24ur.com
A1, Ljubljana - Koper, priključek Vrhnika - priključek Logatec v smeri Kopra, pnevmatika, oviran promet.
VEČ O CESTAH
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