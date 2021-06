BLOG: Ali lahko vplivamo na plodnost?

Ne glede na to, da je treba težave, kot sta PCOS in nizek testosteron, pravilno oceniti, diagnosticirati in zdraviti, imate veliko več nadzora nad neplodnostjo, kot bi se morda zavedali.

Pri ženskah se ta neravnovesja kažejo kot sindrom policističnih jajčnikov (PCOS), ki je resnično prehranski in presnovni problem, ki negativno vpliva na inzulin in druge hormone. Simptomi PCOS vključujejo neredne ali močne menstruacije, akne, dlake na obrazu, izpadanje las na lasišču, povečano maščobo na trebuhu in povišano raven testosterona. Pri moških pa so za neplodnost med drugim krive prenizke vrednosti testosterona.

Hormonska neravnovesja lahko povzročijo številne težave in čeprav tu ni enostavnih odgovorov, ne verjamem, da je naključje, da se je neplodnost razširila tako kot diabetes in debelost. To je zato, ker odvečni sladkor in posledične maščobe na trebuhu spodbujajo hormonska neravnovesja in še dodatno prispevajo k neplodnosti.

Inzulin povzroča tudi več vnetja in oksidativnega stresa ter nešteto učinkov, vključno z visokim krvnim tlakom, visokim holesterolom, nizkim HDL, visokimi trigliceridi, slabim spolnim nagonom, neplodnostjo, zgoščevanjem krvi in večjim tveganjem za raka, Alzheimerjevo boleznijo in depresijo.

Naš sistem za proizvodnjo inzulina torej uide izpod nadzora in ves ta inzulin nam "sporoča", da stradamo, zato hrepenimo po živilih z visoko vsebnostjo sladkorja – prav po tistih živilih, ki so v prvi vrsti povzročile težavo.

Z današnjim "junk foodom" in prenajedanjem obremenimo naš organizem do te mere, da sčasoma postanemo odporni na ves ta inzulin v krvi, tako kot bi postali odporni na zdravila. Vaše telo potrebuje vedno več inzulina, da bi opravljalo isto delo, kot ga je nekoč z veliko manjšimi količinami tega.

Mnoga od teh hormonskih neravnovesij so predvsem posledica diabetesa in preddiabetičnega stanja. Prehrana, bogata s sladkorjem in rafiniranimi ogljikovimi hidrati, poveča raven inzulina, kar prispeva h kopičenju maščobe v telesu, ki prispeva k neplodnosti.

Drugačen pristop k neplodnosti

Usmerite pozornost na vaš življenjski slog – vključno s prehrano, telesno težo, gibanjem, stresom, okoljem in službo. In ravno zato bi zdaj z vami delil nekaj strategij, ki vam lahko pomagajo uravnovesiti hormone in celo pomagati pri težavah z neplodnostjo.

Živila z nizkim glikemičnim indeksom

Odstranite predelano hrano in hrano, polno sladkorja, ter ta živila raje nadomestite z živili z nizko vsebnostjo sladkorja. V svoj jedilnik vključite živila, ki vsebujejo veliko dobrih maščob in kakovostnih beljakovin.

Vključite prehranska dopolnila, a le po pogovoru s strokovnjakom

Mogoče ne bi bilo napačno vključiti tudi kakšno prehransko dopolnilo. Hranila, kot so L-karnitin, vitamina C in E, N-acetilcistein, cink in koencim Q10, naj bi povečala plodnost pri moških. Druga dobra hranila, ki so vam lahko v pomoč pri neplodnosti, so vitamin D, kalcijev d- glukarat, ribje olje in vitamini skupine B.

Žal pa je na trgu večina teh dodatkov nekakovostnih ter slabo preverjenih, zato se je o jemanju treba posvetovati s strokovnjakom in ne prodajalcem.

Poskrbite za črevesje

Verjeli ali ne, mikroorganizmi v črevesju in (ne)zdravje črevesja prispeva k debelosti, sindromu policističnega jajčnika (PCOS), hormonskemu neravnovesju in še veliko več. Potrudite se in poskrbite za optimalno zdravje vašega črevesja. Negujte svojo črevesno floro s hrano, ki podpira črevesje. Torej, uživajte fermentirana živila, vlaknine ter se izogibajte uživanju "packarije".

Optimalna prebava je ključ do zdravja.

Redno telovadite

Povečana telesna aktivnost in druge spremembe življenjskega sloga vam bodo v veliko pomoč in eden največjih adutov pri odpravljanju številnih sodobnih težav, povezanih z zdravjem. Dosledna vadba lahko močno vpliva na uravnoteženje hormonov, zmanjšanje želje po sladkorju in pomaga pri (ne)plodnosti.