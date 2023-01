BLOG: Ali mi bo uspelo shujšati do poletja?

Najpomembnejše pa je, da se držite svojega cilja in ne obupate, če ne vidite takojšnjega napredka. Hujšanje zahteva trdo delo in vztrajnost, vendar je z močno voljo in dobrimi navadami mogoče doseči želeno telesno težo.

Vsekakor vam polagam na srce, da se hujšanja lotite z glavo in ne s previsokimi pričakovanji. Ne nasedajte raznim hitrim rešitvam in nevzdržnim dietam. Nikakor ni priporočljivo, da stradate in da ste v prevelikem kalorijskem deficitu. Prav tako ne pretiravajte z vadbo in si pripravite pameten načrt oziroma smiseln vadbeni program. Torej pomembno je, da si vzamete tudi kakšen dan za popolni počitek in ga izkoristite za prijeten oziroma lahkoten sprehod v naravi.

Drugi dejavniki, ki so izjemnega pomena za hujšanje, vključujejo spremljanje vnosa kalorij, spremljanje telesne teže oziroma obsegov, da lahko vidimo napredek in seveda počitek oziroma regeneracija.

Brez zdrave prehrane pa prav tako ne bo šlo, saj je ta vitalno pomembna za hujšanje. Priporočljivo je, da se držite prehrane, ki vključuje veliko zelenjave, beljakovin, zdravih maščob in primernih ogljikovih hidratov. Izogibajte se prenajedanju in nezdravim živilom, kot so sladkarije, hitra hrana in alkohol. Prav tako je pomembno, da ne pretiravate s pretiranim preskakovanjem obrokov.

Vadba je ključnega pomena za hujšanje, saj pomaga pri izgorevanju kalorij in krepitvi mišic. Priporočljivo je, da skoraj vsak dan poskrbite za vsaj 30 minut vadbe, ki vključuje tako kardio kot tudi vadbo za moč. Kardio vadba, kot so tek, kolesarjenje in plavanje, pomaga predvsem pri izgorevanju kalorij, medtem ko vadba za moč krepi mišice, ima pa prav tako izjemen učinek na hujšanje. Jaz priporočam en dan vadbo z utežmi, drugi dan pa kardio vadbo. Nato dan počitka in potem ponovimo krog.

Zdrave maščobe so pomembne za hujšanje, saj pomagajo pri uravnavanju hormonov in pri absorbciji določenih izjemno pomembnih maščobotopnih mikro hranil. Prav tako nam maščobe dajo energijo in tudi dalj časa držijo site. Živila, bogata z zdravimi maščobami, vključujejo na primer avokado, oreščke, semena in olivno olje.

Tudi beljakovine so ključnega pomena za hujšanje, saj pomagajo pri krepitvi mišic in izgorevanju kalorij. Beljakovinska živila vključujejo meso, ribe, jajca, mlečne izdelke in stročnice.

Obstaja veliko živil, ki lahko pomagajo pri hujšanju. Ta živila so običajno bogata z vlakninami, beljakovinami in zdravimi maščobami, ki nas nasitijo in pomagajo pri izgorevanju kalorij.

Tukaj bi vas tudi rad opozoril, da je sestavljanje jedilnikov in določanje, kolikšen naj bo dnevni kalorijski vnos, povsem individualizirano. Ni ene same rešitve, tako da je to stvar vsakega posameznika in njegovih potreb in zmožnosti organizma. Bi pa svetoval, naj bo vsak obrok sestavljen iz beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob ter da ne pretiravate z ogromnim dnevnim kalorijskim deficitom.

Kaj pa ogljikovi hidrati? Ovsena kaša, proso in kvinoja so odlična izbira na primer za zajtrk, saj so ta živila bogata z vlakninami in beljakovinami, ki vas bodo nasitile za dalj časa. Za kosilo pa uživajte sladki krompir, riž in polnozrnate testenine, pa boste vsekakor vsak dan bližje zastavljenemu cilju.

Kaj pa prehranska dopolnila?

Obstaja več prehranskih dopolnil, ki lahko pomagajo pri hujšanju, vendar pa se pred uporabo kakršnega koli prehranskega dopolnila priporoča posvetovanje s strokovnjakom, kot so dietetik, prehranski svetovalec, farmacevt ali zdravnik.

Mnogi si pomagajo na primer z dodatki kofeina, zelenega čaja, konjugirano linolno kislino (CLA), glukomananom, l-karnitinom itd.

Vendar pa je pomembno vedeti, da prehranska dopolnila niso nadomestilo za zdravo prehrano in telesno vadbo. Za najboljše rezultate hujšanja je treba kombinirati zdravo prehrano in telesno vadbo z ustreznimi prehranskimi dopolnili, v kolikor so ti pomembni.

Koliko lahko shujšate v petih mesecih?

Pogosto dobim takšno vprašanje. To se lahko razlikuje od osebe do osebe in je odvisno od več dejavnikov, kot so na primer vaša trenutna telesna teža, telesna kondicija, prehranske navade in vadbeni program.

Zdrava in vzdržna hitrost hujšanja je približno 0,5 do enega kilograma na teden. To pomeni, da lahko v petih mesecih shujšate od 2,5 do pet kilogramov. Vendar pa lahko nekateri ljudje shujšajo hitreje ali počasneje. Ključno je, da se držite zdrave prehrane in redne telesne vadbe, ki sta ključna za doseganje želenega cilja, to je hujšanja. Prav tako je pomembno, da se držite svojega cilja in ne obupate, če ne vidite takojšnjega napredka. Hujšanje zahteva trdo delo in vztrajnost, vendar je z močno voljo in dobrimi navadami mogoče doseči želeno telesno težo. Je pa to proces in ne nekaj, kar boste dosegli čez noč. Za te hitre preobrazbe pa bom le napisal kratko mnenje – hitro izgubiš, še lažje nazaj pridobiš!

Zaključek

Pomembno je, da se izogibate nezdravim metodam hujšanja, kot so stradanje, zatekanje k nezdravim, nesmiselnim dietam in prekomerni vadbi. To lahko vodi do hudih posledic in s takšnim načinom zagotovo ne boste dosegli trajnih rezultatov. V kolikor se vam zdi, da se sami ne znate organizirati oziroma pripraviti na hujšanje, pa se raje posvetujte s strokovnjakom za prehrano in vadbo, ki vam lahko pomaga pri načrtovanju zdravega in vzdržnega načina hujšanja. Veliko je napačnih oziroma zavajajočih informacij, zato previdno pri izbiri orodij za dosego tega cilja!

