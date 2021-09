BLOG: Anoreksija, resna telesna in čustvena bolezen

Na razvoj anoreksije torej vpliva več dejavnikov, ki so lahko genetski, nevrobiološki, razvojni, intrapsihični, okoljski in družinski. Med pogoste sprožilce anoreksije spadajo stres, nizko samovrednotenje in samopodoba ter pomanjkanje samozaupanja.

Motnje hranjenja ne nastanejo zaradi enega samega, temveč zaradi kombinacije različnih prekrivajočih se dejavnikov. Ti lahko vključujejo genetsko dovzetnost, vzgojo, vplive medijev in družbenih omrežij, pritisk ali ustrahovanje vrstnikov ali družine, sočasne duševne motnje, uporabo drog/snovi, ki oslabijo kognitivno delovanje. Krivec so lahko tudi nevrobiološki dejavniki, osebnostne lastnosti in travmatične življenjske izkušnje.

Anoreksijo najpogosteje spremlja dismorfija, pogosto pa jo lahko spremljata tudi anksioznost in depresija. Lahko se pojavi sočasno s hiperaktivno motnjo in z motnjo pozornosti (ADHD), pa tudi z motnjami iz avtističnega spektra, ter obsesivno-kompulzivno motnjo in obsesivno-kompulzivno osebnostno motnjo .

Pri anoreksiji lahko pride do številnih zdravstvenih težav, kot so izguba mineralne kostne gostote, anemija, resne težave s srcem ter odpoved ledvic. Torej, mnogi zdravstveni zapleti, ki utegnejo povzročiti celo smrt.

Pri anoreksiji gre za resno telesno in čustveno bolezen, pri kateri nenormalen strah pred debelostjo vodi do zelo slabih prehranjevalnih navad in nevarnega hujšanja.

Simptomi:

- drastična, namerna izguba teže ali pogoste spremembe teže,

- utrujenost, nizka motivacija in letargija,

- neredne menstruacije, amenoreja ali neplodnost,

- močan strah pred povečanjem telesne teže ali "debelostjo", ki pogosto vodi v obsedenost in tesnobo,

- močno omejevanje količine zaužitih kalorij,

- anemija,

- pogosto so prisotni tudi simptomi, povezani z drugimi duševnimi boleznimi, vključno s tistimi, ki so povezani z depresijo, telesno dismorfično motnjo, zlorabo raznih substanc in zdravil,

- običajno anoreksijo spremlja pretreniranost ali "odvisnost od vadbe",

- nizka samopodoba,

- zavračanje hrane,

- zanikanje lakote,

- pretirano ukvarjanje s hrano,

- uporaba dietnih izdelkov,

- socialni odmik,

- razdražljivost,

- odsotnost čustev,

- nepojasnjene omedlevice,

- tanjšanje las,

- izguba mišične mase,

- kognitivne motnje,

- spremembe srčnega ritma in krvnega tlaka, vključno s palpitacijami, znižanim srčnim utripom in nizkim krvnim tlakom,

- zmanjšanje kostne gostote (osteoporoza),

- pojavi se lahko hitra rast puhastih dlačic, ki jim pravimo lanugo – mnogi so prepričani, da telo na ta način poskuša ohraniti notranjo telesno temperaturo blizu normalne,

- manjše zanimanje za spolnost.

Kako si pomagati?

Z zdravnikom! Anoreksija je resno bolezensko stanje, ki potrebuje popoln nadzor s strani zdravnikov. Pot k ozdravitvi je dolga in naporna, zato je nujno potreben pogovor, ozaveščanje izvora težav, soočanje z lastnimi "demoni", omejujočimi prepričanji, pričakovanji in pritiski. In ravno zato je tukaj izjemnega pomena pomoč psihoterapevta. Poleg tega je v teh primerih nujno potrebna pomoč tudi s strani dietetika.

Dietetik in/ali terapevt lahko pomaga nekomu, ki se bori z anoreksijo, tako da mu pokaže smernice in podporo za uravnoteženo zdravo prehranjevanje, ki vključuje dovolj energije (kalorij) in vseh hranilnih snovi, da zadovoljijo telesne potrebe in preprečijo poslabšanje simptomov. Natančne potrebe po kalorijah in prehranski načrti so odvisni od bolnikovega zdravstvenega stanja, pripravljenosti na spremembo prehranjevanja.

Ker si večina oseb, ki se spopadajo z anoreksijo, zatiska oči oz. ne zazna lastnega nenormalnega vedenja, jim morajo priskočiti v pomoč tisti, ki so v njihovi družbi. Ta bolezen se lahko pripeti vsakomur, zato si ne smemo zatiskati oči, ignorirati in iskati izgovorov. Potrebno je objektivno opažanje in čim hitrejše ukrepanje.