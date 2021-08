BLOG: Avokado je odličen vir vlaknin, zdravih maščob in vitaminov

Avokado je hranljivo sadje, ki izvira iz Mehike, zdaj pa ga gojijo po vsem svetu. Drevo avokada, znano tudi kot Persea americana, pa je član družine lovorjev. Čeprav se v kulinariki uporablja kot zelenjava, je avokado v resnici sadje. Odlično se prileže tako v slanih kot tudi v sladkih jedeh.

Za sadež so značilne temna zunanja lupina, gladko zeleno meso v notranjosti in velika koščica na sredini. Ima blag okus in kremasto teksturo, ki se dobro obnese v številnih različnih jedeh in receptih. Ne samo, da je na vrhu seznama živil z visoko vsebnostjo kalija, ampak je tudi odličen vir vlaknin, zdravih maščob in vitamina K.

Kakšne so prednosti uživanja avokada?

Avokado je bogat z maščobotopnimi vitamini in mononenasičenimi maščobami ter spada med močna antioksidativna živila, saj med drugim vsebuje lutein, vrsto karotenoida, ki ščiti zdravje oči, kožo in lase pa ohranja zdrave in mladostne. Karotenoidi so skupina antioksidantnih fitokemikalij, ki jih najdemo v zelenjavi, kot so korenje, buča in sladki krompir, ki so znani po tem, da blokirajo učinke okoljskih toksinov, kot so onesnaženje in UV -svetloba.

Prehranski karotenoidi koristijo zdravju in so povezani s preprečevanjem bolezni, zlasti kožnega raka in povezanih očesnih motenj, povezanih s starostjo, kot je makularna degeneracija. Lutein je koristen za zdravje oči, saj absorbira vrsto škodljivih žarkov modre svetlobe, ki vstopajo v oči in kožo, spreminjajo DNK in povzročajo poškodbe prostih radikalov.

Avokado (in še posebej avokadovo olje) spodbuja zdravje srca z uravnavanjem lipidov v krvi. Prehrana z zmerno visoko vsebnostjo zdravih maščob, zlasti mononenasičenih maščob ali MUFA, naj bi učinkoviteje preprečevala kopičenje oblog v arterijah kot prehrana z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov. Poleg vsebnosti maščob lahko vlaknine v avokadu in prisotnost beta sitosterolnih spojin, magnezija in kalija pripomorejo tudi k znižanju ravni holesterola in krvnega tlaka.