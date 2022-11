BLOG: Baldrijan, zeliščno zdravilo za spanje in pomiritev

Uporabljali so ga tudi kot zgodnje zdravilo za epilepsijo vse do približno 19. stoletja, saj naj bi valerenska kislina, spojina, ki jo vsebuje baldrijan, lahko preprečila konvulzije, podobno učinkom antikonvulzivnega zdravila valprojske kisline.

Baldrijan se uporablja kot zdravilna rastlina vsaj od časa stare Grčije in Rima. Njegove lastnosti je opisal Hipokrat, Galen pa ga je kasneje predpisal kot zdravilo proti nespečnosti. Uporabljal se je tudi že od nekdaj v indijski in kitajski medicini. Najprej so uporabljali eterično olje, pozneje pa tinkturo.

Morda ste že kdaj zaužili korenino baldrijana in se tega sploh niste zavedali. Zelo pogosto se baldrijan dodaja v čajne mešanice in zeliščne dodatke, ki prispevajo k lažjemu spancu. Pomaga tudi pri naravnem zdravljenju anksioznosti in naj bi celo lahko pomagal tudi zniževati krvni tlak.

Kaj je korenina baldrijana?

Baldrijan spada v družino špajkovk, v kateri je tudi vsem nam dobro poznani motovilec. Baldrijan, eno izmed njegovih ljudskih imen je med drugim tudi zdravilna špajka, je trajnica, ki v višino zraste do enega metra. Je pogosto uporabljena rastlina za boljšo kakovost spanja, ki jo dodajajo čajem in prehranskim dopolnilom. Znan je tudi pod drugimi imeni: božjastnica, božji bič, hajdina, mačja trava in srčna zel.

Baldrijan vsebuje alkaloide, eterično olje, valepotriate in seskviterpene. Te aktivne sestavine so verjetno odgovorne za sposobnost korenine baldrijana, da povzroči pomirjujoč in obnovitveni učinek na centralni živčni sistem telesa.

Za namen zdravljenja se uporablja uprašena korenina, ki vsebuje eterično olje s seskviterpeni valerenske in acetoksivalerenske kisline. Na tem mestu pa bi rad omenil, da baldrijan vsebuje več kot 100 učinkovin, vendar pa še vedno ni povsem znano, katere vse učinkovine prispevajo k delovanju izvlečka baldrijana. Vsebuje tudi spojino, imenovano linarin, ki naj bi imela pomirjevalne učinke.

Korenina baldrijana, natančneje valerenska kislina, pa poveča količino gama-aminomaslene kisline (GABA) prek receptorjev GABA, zato je to zelišče učinkovito proti tesnobi. Izvleček baldrijana lahko torej povzroči pomiritev s povečanjem ravni GABA v možganih. GABA je zaviralni nevrotransmiter v centralnem živčnem sistemu. V dovolj velikih količinah lahko povzroči sedativni učinek, pomirja živčno aktivnost. Izvleček baldrijana naj bi povzročil sproščanje GABA iz možganskih živčnih končičev in nato preprečil prevzem GABA nazaj v živčne celice. Poleg tega baldrijanova valerenska kislina zavira encim, ki uničuje GABA, kar je še en način, s katerim lahko baldrijan izboljša vaše ravni GABA in spodbuja odličen nočni počitek.

Uporaba

V ljudski medicini so ga uporabljali predvsem proti nemirnosti, nespečnosti, glavobolom, razdražljivosti pred menstruacijo in med nosečnostjo, pomagal naj bi tudi pri krčenju gladkih mišic (pri menstrualnih krčih), v klimakteriju ter pri živčno pogojenih bolečinah v želodcu in črevesju.

Danes se njegova uporaba priporoča pri živčni napetosti in težavah z nespečnostjo, torej v namene za lajšanje težav, kot so nemir, razdražljivost, stres in blage motnje spanja. Pri motnjah spanja in živčnosti brez organskih vzrokov naj bi tako s pripravki baldrijana lahko skrajšali čas do spanja in izboljšali samo kakovost le-tega.

Baldrijan lahko uporabljamo v obliki čaja, tinkture in vina, v farmaciji pa iz njega izdelujejo tudi eterična olja, tablete in kapsule. V vrtnarstvu se baldrijan dodaja h kompostu za boljše in hitrejše kompostiranje.

Kje raste?

Baldrijan raste na bolj vlažnih, deloma sončnih travnikih, bregovih, jarkih, gozdnih obronkih, ob grmovju in živi meji. Lahko ga gojite tudi na domačem vrtu. Nabiramo baldrijanovo korenino, ta od vseh delov rastline vsebuje največ zdravilnih učinkovin. Nabiranje poteka jeseni od septembra do novembra.