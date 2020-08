BLOG: Banane so odličen prigrizek, a ne za vse

Že dolgo časa je, odkar smo ljudje izvedeli, da banane niso hrana samo za opice. Pravzaprav so med ljudmi eden najbolj priljubljenih sadežev na svetu, in to z dobrim razlogom. So okusne, poceni in priročne. Imajo poleg dobrega okusa še kakšno pozitivno lastnost? Ali ima mogoče ta sadež še kakšno slabo stran, razen nevarnosti zdrsa in padca, ko stopimo na lupino? Skoraj 100-odstotno sem prepričan, da niste vedeli, da je banana botanično gledano jagoda?

Banane so polne hranilnih snovi, še posebej vitaminov in mineralov.

Zgodovina banan

Banane so plod rastline Musa acuminata. Preden se je banana imenovala banana, so jo okoli 17. stoletja v Gvineji poimenovali "banema".

Banane naj bi prvotno prišle iz indo-malezijske regije, ki sega vse do severne Avstralije. Zgodovinarji trdijo, da so ljudje začeli širiti informacije o užitnih bananah v sredozemski regiji v 3. stoletju pred našim štetjem. Šele po 10. stoletju našega štetja se domneva, da so banane prvič prispele v Evropo in se začele širiti po vsem svetu. V 15. in 16. stoletju so portugalski kolonialisti banane iz Azije prinesli v Srednjo in Južno Ameriko, kjer se je gojenje banan kasneje razširilo v obsežno plantažno pridelavo.

Na Papui Novi Gvineji arheološke najdbe pričajo o tem, da so banane tamkajšnja ljudstva načrtno gojila že med 8000 in 5000 leti pr. n. št.

Ste vedeli, da so banane največji sadni pridelek na svetu? Po pridelani količini pa četrto živilo na svetu, po pšenici, rižu in mleku. Čeprav nas večina pozna samo "navadne" rumene banane, ki jih najdemo v trgovini, pa v resnici obstaja ogromno različnih sort tega sadeža - jabolčne banane, rdeče banane, oranžne banane, svilene banane in še veliko več.

Skoraj vse banane, ki jih boste verjetno našli v lokalni trgovini, so pravzaprav sorte imenovane "Cavendish", ki izvira iz Kitajske in Vietnama. Sladko rumena banana, ki jo jemo danes, je mutirajoč sev, ki ga je leta 1836 čisto po naključju odkril Jamajški kuhar Jean Francois Poujot. Ugotovil je, da je ena izmed njegovih sort plantain mutirala. Ko je opazil, kako sladkega okusa je ta banana, je začel gojiti to sorto.

Banane so polne hranilnih snovi, še posebej vitaminov in mineralov, kot so kalij, vitamin C, vitamin B6 in magnezij. V bananah boste našli tudi različne druge snovi, kot so katehini in dopamin.

So tudi dober vir vlaknin, pa tudi sladkorja. Pomembno pa je upoštevati, da gre za naravne sladkorje in ker so sadni sladkorji vezani na vlaknaste celične stene in vsebujejo vodo, nimajo enakega vpliva na raven glukoze v krvi, kot ga imajo predelani sladkorji. Mangan, ki se nahaja v bananah, pa je pomemben za številne funkcije v telesu, vključno z ohranjanjem zdrave kože, ohranjanjem močne skeletne strukture, ohranjanjem pravilnega delovanja možganov in zmanjšanjem škode, ki jo povzročajo prosti radikali.

Koristi uživanja banan

1. Lahko imajo blagodejen vpliv na zdravje srca.

Nizke ravni kalija v telesu so povezane s tveganjem za povišan krvni tlak. Dobra novica pa je, da lahko uživanje dovolj kalija pomaga vzdrževati krvni tlak na zdravi ravni. Kalij lahko tudi zaščiti krvne žile pred poškodbami zaradi ateroskleroze.

So tudi dober vir magnezija, minerala, za katerega je znano, da igra pomembno vlogo pri zdravju srca, namreč pomanjkanje magnezija korelira na primer z visokim krvnim tlakom in zvišano vsebnostjo maščob v krvi. Banane vsebujejo tudi pomembne antioksidante, dopamin in katehine, ki prispevajo k zdravju srca in ožilja.