BLOG: Bi krompir zamenjali za banane? Sorta plantain je primeren nadomestek

Torej, to še dokaj neznano superživilo v naših koncih si definitivno zasluži pozornost in kratek prispevek.

100 gramov banan za kuhanje ima okoli 90–100 kalorij. Poleg tega, da vsebujejo ogljikove hidrate, so tudi bogat vir vlaknin, v njih se nahajajo vitamin A, C, folna kislina, niacin, pantotenska kislina, tiamin, riboflavin ter mineralne snovi, kot so fosfor, kalij, baker, magnezij, selen, železo in mangan.

Verjetno boste ugotovili, da vlaknine dajejo tudi občutek sitosti, kar lahko pomaga pri uravnavanju telesne teže. Tako lahko povečanje vnosa prehranskih vlaknin pomaga pri hujšanju. Vlaknine in kompleksni ogljikovi hidrati so počasneje prebavljivi kot enostavni ogljikovi hidrati, ki jih najdemo v predelani hrani. Zaradi njih ste po obroku dlje časa siti in zadovoljni, kar lahko pomeni, da boste posegali po manjši količini prigrizkov in nezdravih živil.

Kalij je elektrolit in nanj močno vpliva količina natrija v telesu. Ima pomembno vlogo pri uravnavanju krvnega tlaka. Kalij je torej izjemno pomemben mineral v telesu, ki vpliva na delovanje številnih organov in procesov. Njegova raven vpliva tudi na krčenje skeletnih in gladkih mišic, kar omogoča pravilno prebavo in delovanje mišic. Pomaga tudi pri uravnavanju srčnega ritma in mnogi strokovnjaki trdijo, da imajo ljudje, ki uživajo živila z visoko vsebnostjo kalija, manjše tveganje za možgansko kap, osteoporozo in bolezni ledvic.

V eni skodelici kuhane banane je okrog 900 miligramov kalija. To predstavlja približno 27 odstotkov priporočene dnevne količine kalija, zaradi česar so banane za kuhanje eno najbolj s kalijem bogatih živil.

Plantaini so bogat vir kompleksnih ogljikovih hidratov, vitaminov in mineralov ter so lahko prebavljivi. Čeprav pri nas to živilo ni popularno, pa je že stoletja glavna jed milijonov ljudi.

Nikar pri bananah sorte plantain, ki jih imenujemo tudi banane za kuhanje, ne pričakujte enakega sladkastega okusa kot pri rumenih bananah, ki smo jih vsi dobro vajeni. Ta vrsta banan ima manj sladkorja in več škroba in jih pogosto uporabljajo v zahodnoindijski in afriški kuhinji. Meso teh banan uporabljajo kot nadomestek krompirja.

4. Ugoden vpliv na imunski sistem

Vsebujejo kar zajetne količine vitamina A in ta, kot močan antioksidant, telesu zagotavlja številne koristi.

Skupaj z vitaminom C pomaga nadzorovati vaš imunski odziv, ki preprečuje bolezni, številni pomembni odzivi imunskega sistema pa so odvisni od vitamina A za pravilno delovanje.

Vitamin A ima tudi veliko vlogo pri zdravju kože in rasti celic ter je nujen element za celjenje ran. Celice, ki pretirano reagirajo na določena živila, so vzrok za alergije na hrano in na koncu povzročijo vnetje. Antioksidativne lastnosti vitamina A pa lahko nevtralizirajo proste radikale in pomagajo preprečiti vnetje, ki ga povzročajo pretirane reakcije celic. Pomaga tudi pri zdravju oči in vidu.

5. Visoka vsebnost antioksidantov

Plantaini vsebujejo veliko vitamina C. Ta vitamin deluje kot antioksidant in lahko pomaga okrepiti vaš imunski sistem.

Kot antioksidant lahko zaščiti vaše telo pred poškodbami prostih radikalov, ki so povezani s staranjem, srčnimi boleznimi in celo nekaterimi vrstami raka.

Vitamin C je eden najmočnejših vitaminov, saj sodeluje pri rasti in obnavljanju tkiv v našem telesu. Je izjemno pomemben za zdravje kože, kit, vezi in krvnih žil ter pri vzdrževanju zdravja hrustanca, kosti in zob.

6. Spodbujajo normalno delovanje možganov

Vitamin B6, imenovan tudi piridoksin, ki se nahaja v tej sorti banan, ustvarja več pomembnih nevrotransmiterjev, ki prenašajo informacije iz ene celice v drugo.

Vitamin B6 koristi zdravemu delovanju možganov in pomaga pri proizvodnji hormonov, kot sta serotonin in norepinefrin, ki ohranjata stabilno razpoloženje, ter melatonina, ki ima poleg vpliva na cirkiadni ritem in spanec tudi druge pomembne vloge v telesu.

Raven homocisteina (aminokislina, povezana z boleznimi srca in poškodbami živčnega sistema) nadzoruje vitamin B6. Ta vitamin pomaga pri predelavi hrane v energijo in presnovi maščob. Podobno kot vitamin A tudi B6 pomaga upočasniti nastanek raznih očesnih bolezni, kot je npr. degeneracija makule. Povečane ravni vitamina B6 naj bi bile povezane tudi s preprečevanjem oz. zmanjšanjem simptomov revmatoidnega artritisa.

7. Odličen vir magnezija

Pomanjkanje magnezija je zaradi zahodne prehrane in osiromašene zemlje zaradi prekomernega kmetovanja zelo pogosta težava. Ste vedeli, da magnezij vpliva na več kot 300 biokemičnih reakcij v telesu? Vse od pomoči pri uravnavanju krvnega tlaka do preprečevanja osteoporoze. Magnezij bi vam lahko pomagal tudi pri migrenskih glavobolih, nespečnosti in depresiji.

8. Pozitiven vpliv na vaše srce

Visoka vsebnost kalija v plantain bananah je bistvenega pomena za vzdrževanje celic in telesnih tekočin, ki nadzorujejo srčni utrip in krvni tlak.

Vlaknine, ki se nahajajo v teh bananah, prav tako pomagajo zniževati holesterol, kar vpliva na zdravje srca.

Zaključek

Nekateri ljudje imajo alergije na banane in plantaine. Alergijska reakcija se običajno pojavi takoj ali do ene ure po zaužitju. Simptomi so enaki kot pri drugih alergijah na hrano in vključujejo simptome, kot so srbenje in otekanje ustnic, jezika in grla, koprivnica in težave z dihanjem.

Plantaine lahko vključite kot del mesne ali vegetarijanske enolončnice ali pa jih spečete na žaru poleg rib. Prav tako jih lahko uporabite za brezglutenske ali paleo prijazne recepte (npr. paleo palačinke). O teh bananah je torej bolje razmišljati kot o škrobnati zelenjavi ali nadomestku krompirja.