BLOG: Bi si privoščili pest žuželk?

Ljudje sicer na splošno uživamo zelo malo živalskih vrst (kulturne, verske omejitve, osebne preference in prepričanja). Kaj je in kaj ni sprejemljivo jesti, se razlikuje od naroda do naroda, kulture ali celo priučenega vzorca znotraj družine.

Mehiški kaviar je narejen iz ocvrtih ličink mravelj, malce čebule, čilija in ocvrtih kobilic. V južni Ameriki vam marsikje postrežejo okusne rdeče ognjene mravlje, v Mehiki tortilje nadevane z žuželkami, v Afriki ličinke hroščev in v marsikateri državi popečene čričke. Tudi sam sem v Franciji že okušal testenine s kobilicami in črički.

Poznamo približno 2000 užitnih žuželk in trenutno približno dve milijardi ljudi po vsem svetu redno uživa široko paleto žuželk (surovih in kuhanih).

Med užitnimi žuželkami so hrošči, črički, kobilice, orjaški vodni hrošči, termiti, bambusovi črvi, ličinke bojevniške muhe, murni, ličinke najrazličnejših hroščev, gosenice sviloprejk in različne mravlje.

Ljudje običajno ne uživamo mesa, če čutimo do določene vrste živali naklonjenost ali pa, če se nam določena vrsta živali gnusi. Za našo, zahodno kulturo je povsem sprejemljivo in nekaj normalnega vzreja in ubijanje določenih vrst živali (npr. krav) v namene prehranjevanja, kar je za Indijce povsem prepovedano oziroma grešno. Na drugi strani, mi zahodnjaki ne moremo razumeti, ter obsojamo vzrejo in ubijanje psov ali mačk (ker so to naši ljubljenčki) v drugih kulturah.

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je že leta 2013 zaradi negativnega vpliva industrijske živinoreje na okolje predlagala uporabo žuželk v človeški prehrani. Užitne žuželke nas lahko oskrbijo s kakovostnimi beljakovinami in nekaterimi drugimi mikrohranili, za njihovo gojenje potrebujemo dosti manjše količine krme in vode, oddajajo pa tudi manj toplogrednih plinov. Gojenje žuželk se v primerjavi z živinorejo lahko opravlja z veliko manjšimi stroški, na mnogo manjši površini, z minimalnim številom zaposlenih.

Katere žuželke lahko jeste?

Kot sem že omenil, je po poročilu Organizacije ZN za hrano in kmetijstvo dejansko užitnih okoli 2000 hroščev. Med užitnimi žuželkami so hrošči, črički, kobilice, orjaški vodni hrošči, jajčna mravlja (znana tudi pod imenom escamoles), termiti, bambusovi črvi, ličinke bojevniške muhe (Hermetia illucens), murni, ličinke najrazličnejših hroščev, gosenice sviloprejk in različne mravlje.

Veliko teh žuželk je že od nekdaj vključenih v prehrano v številnih kulturah, v več kot sto državah, medtem ko pri nas še vedno vzbujajo gnus in odpor. Rast prebivalstva in podnebne spremembe predstavljajo izjemno velik izziv za svetovno oskrbo s hrano, zato me ne bi čudilo dejstvo, če bodo v prihodnosti tudi del naše prehrane žuželke.

Ste vedeli, da je bila Švica prva evropska država, ki je dovolila prodajo hrane iz žuželk? Moči sta združila in se lotila projekta "Hrana iz lesa" švicarski entomolog Daniel Ambühl in profesor Jürg Grunder z univerze za uporabne znanosti v Zürichu. Namen projekta je bil preučuti gojenje in uporabo užitnih žuželk, ter opredeliti najboljše pogoje za gojenje štirih različnih vrst hroščev. Njuna zamisel je za moje pojme povsem na mestu, saj je njuno vodilo to, da se za proizvodnjo visokokakovostnih živalskih beljakovin ne uporablja osnovnih živil, kot so žitarice ali soja, ampak lesni odpadki.

Zakaj uživati žuželke?

Ker so odličen vir visoko kvalitetnih beljakovin, vlaknin, mineralov , predvsem železa in kalcija, vitamina B, selen in cink. Vsebujejo omega-3 in omega-6 maščobne kisline; nekatere vrste užitnih žuželk vsebujejo celo več omega-3 maščob kot ribe.

Previdno!

Hrošči in druge žuželke s trdo zunanjo lupino običajno vsebujejo parazite. Mnogi uživajo surove žuželke, kar pa močno odsvetujem in sem prepričan, da je s toplotno obdelavo treba poskrbeti za preprečevanje raznih zastrupitev oziroma okužb in izpostavljenosti zajedavcem.

Nikoli ne uživajte žuželk, ki prenašajo bolezni, kot so klopi, muhe in komarji. Prav tako ne bi smeli jesti kosmatih žuželk, izogibajte se tudi vsem žuželkam, za katere veste, da lahko ugriznejo ali pičijo ali imajo zelo močan vonj.

Vedno morate razmisliti, kaj so zaužile živali ali žuželke, ki jih najdete na krožniku. Zagotovo ne želite uživati hroščev, ki so se pred kratkim hranili na nekaterih rastlinah, ki jih odganjajo insekticidi, ker to pomeni, da boste zaužili tudi te strupe. Zato strokovnjaki priporočajo zbiranje užitnih hroščev oziroma žuželk v omejenih količinah, "daleč stran od civilizacije". Dandanes boste morda našli tudi vire komercialno vzgojenih užitnih hroščev.

Zaključek

Čeprav je uživanje žuželk v nekaterih regijah sveta nekaj povsem običajnega, pa se večina zahodnega sveta še vedno upira tej ideji. Vendar pa sem trdno prepričan, da se bodo naše prehranjevalne navade v prihodnosti kar precej spremenile. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo v svojem poročilu poudarja pomembnost žuželk kot trajnostnega vira beljakovin kot odziv na hitro rast prebivalstva. In, kot sem že zgoraj omenil, je gojenje žuželk v primerjavi z govedorejo, prašičerejo in ovčarstvom bolj ugodno in ekološko sprejemljivo (saj je potrebnega manj prostora, gojenje žuželk ima manjši okoljski odtis, ker žuželke potrebujejo manj hrane kot tradicionalna živina za proizvodnjo iste količine beljakovin. Poleg tega pa žuželke proizvajajo manjše količine škodljivih toplogrednih plinov.

