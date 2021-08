BLOG: CBD – kaj je in kako deluje na naše telo?

CBD ali kanabidiol je druga najpogostejša sestavina rastlinske vrste Cannabis sativa . Je eden izmed več kot stotih fitokanabinoidov, ki so jih odkrili v konoplji. Za razliko od THC-ja, ki je glavna sestavina konoplje, kanabidiol nima opojnih učinkov. To je znanstvenike sprva prepričalo, da je CBD neaktivna spojina, vendar so sčasoma ugotovili, da CBD sproži več reakcij v centralnem živčnem sistemu in celo vpliva na učinke THC-ja. CBD je v zadnjem času deležen veliko pozornosti zaradi svojih potencialnih koristi za zdravje.

Kako kanabidiol deluje na naše telo?

Kanabidiol naj bi v telesu deloval tako, da posnema učinke spojin, imenovanih "endogeni kanabinoidi" ali "endokanabinoidi". V telesu obstajajo kemikalije, podobne kanabinoidom. Ti se odzivajo na receptorje, ki sestavljajo endokanabinoidni sistem. Gre za nedavno odkrit telesni sistem, ki je morda eden najpomembnejših fizioloških sistemov, ki sodelujejo pri vzpostavljanju in vzdrževanju našega zdravja. CBD in drugi kanabinoidi medsebojno delujejo tudi s temi receptorji, in ko zaužijemo CBD ali ga uporabimo lokalno, aktivira te receptorje v telesu. To pa naj bi bilo tisto, zaradi česar CBD pozitivno vpliva na posamezna področja telesa. Vplival naj bi na različna obolenja (vnetja, bolečine, številne vrste raka in luskavico; zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni, osteoporozo, degenerativna možganska obolenja, razpoloženjske motnje in nespečnost).

Endokanabinoidni sistem

Prve resnejše vpoglede v delovanje endokanabinoidnega sistema je omogočilo raziskovanje pod vodstvom dr. Raphaela Mechoulama. Endokanabinoidni sistem je biokemični komunikacijski sistem v telesu, ki so ga odkrili razmeroma pozno, ko so znanstveniki raziskovali, kako THC vpliva na telo. Pri tej raziskavi so odkrili zapleteno mrežo kanabinoidnih receptorjev, ki vplivajo na celice po vsem telesu, vključno s centralnim živčnim sistemom.