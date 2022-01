Cink podpira imunsko funkcijo in lahko pomaga v boju proti okužbam

Morda ste že kaj zasledili o koristih cinka in kako ga je priporočljivo jemati pri okrevanju po prehladu ali drugih boleznih, vendar ta mineral potrebujejo tudi tisti, ki niso bolni in ki nimajo oslabljenega imunskega sistema.

Kot esencialni mineral je treba cink vsak dan zaužiti v majhnih količinah, da ohranimo splošno zdravje in lahko opravljamo na stotine pomembnih funkcij. Cink koristi telesu na več načinov – na primer s pomočjo pri proizvodnji hormonov, pravilni rasti in "popravljanju", pri izboljšanju imunosti in normalni prebavi. Deluje lahko tudi kot protivnetno sredstvo, kar pomeni, da ima lahko pomembne terapevtske koristi pri številnih kroničnih boleznih. Kaj je cink? Za železom je to drugi najpogostejši mineral v sledovih v človeškem telesu. Gre za nujno potreben element, ki je prisoten v vseh telesnih tekočinah in tkivih. Pomemben je za normalno rast in razvoj organizma, nevrološke in reproduktivne funkcije, za celjenje ran in normalno delovanje imunskega sistema.

icon-expand Cink v obliki dodatkov FOTO: Dreamstime

Kako natančno cink pomaga vašemu telesu? Prisoten je v vseh telesnih tkivih in je potreben za zdravo delitev celic. Deluje kot antioksidant, bori se proti poškodbam zaradi prostih radikalov in pomaga upočasniti proces staranja. Ta mineral močno vpliva tudi na hormonsko ravnovesje, zato lahko že majhno pomanjkanje povzroči povečano tveganje za neplodnost ali sladkorno bolezen. Cink boste našli v živilih, bogatih z beljakovinami, in v obliki dodatkov. Na voljo je v več oblikah, vključno s cinkovim oksidom, cinkovim glukonatom, cinkovim acetatom in cinkovim sulfatom.

Pozitivni vplivi cinka Podpira imunsko funkcijo in lahko pomaga v boju proti okužbam/prehladu Hudo pomanjkanje cinka zavira imunsko funkcijo in celo blage do zmerne stopnje pomanjkanja cinka lahko poslabšajo delovanje makrofagov in nevtrofilcev, aktivnost naravnih celic ubijalk in aktivnost komplementa (to je serija biokemijskih reakcij, ki sodeluje pri obrambi organizma pred patogeni) . Ta mineral pomaga pri nadzoru vnetja in preprečevanju povečanih vnetnih odzivov, vključno s sproščanjem citokinov in poškodbo tkiv. Cink pogosto jemljejo kot naravno zdravilo brez recepta za boj proti prehladu, simptomom gripe itd. Ta esencialni mineral pomaga pri razvoju imunskih celic in moti molekularni proces, ki povzroča nastanek sluzi in bakterij v nosnih prehodih. Deluje kot močan antioksidant

Mnenje, izraženo v članku, ni nujno tudi mnenje uredništva 24ur.com.

Ta mineral se je izkazal za učinkovito protivnetno in antioksidativno sredstvo, ki pomaga v boju proti oksidativnemu stresu in zmanjšuje možnost razvoja bolezni. Zlasti pri starejših bolnikih koristi cinka vključujejo zmožnost podpiranja zdrave celične delitve, kar lahko prepreči mutacijo rakavih celic in upočasni rast tumorja. Lahko pomaga uravnovesiti hormone Ker cink podpira normalno proizvodnjo hormonov, vključno z naravnim povišanjem ravni testosterona, lahko spodbuja reproduktivno zdravje pri moških in ženskah. Poleg tega je potreben za proizvodnjo reproduktivnih hormonov, vključno z estrogenom in progesteronom pri ženskah, ki podpirata reproduktivno zdravje. Tveganje za težave z menstruacijo, nihanje razpoloženja, zgodnjo menopavzo, neplodnost in morda celo za nekatere vrste raka (npr. raka jajčnikov, materničnega vratu in endometrijo) naj bi lahko zmanjšali z izogibanjem premajhni količini cinka v prehrani. Pomaga v boju proti sladkorni bolezni Ta esencialni mineral je potreben za uravnoteženje večine hormonov, vključno z inzulinom, glavnim hormonom, ki sodeluje pri uravnavanju krvnega sladkorja. Pozitivno vpliva na raven sladkorja v krvi, ker se veže na inzulin, zato se ta ustrezno shrani v trebušni slinavki in se sprosti, ko glukoza vstopi v krvni obtok. Omogoča tudi pravilno uporabo prebavnih encimov, ki so potrebni, da se inzulin veže na celice – na ta način se glukoza uporablja kot gorivo za telo, namesto da bi se shranjevala kot maščoba. Kot je videti, torej cink uravnava inzulinske receptorje, podaljšuje delovanje inzulina in spodbuja zdrave lipidne profile . Podpira plodnost Cink ima pomembno vlogo pri plodnosti, zlasti pri uravnavanju ravni testosterona v serumu pri moških ter izboljšanju kakovosti in gibljivosti semenčic in prispeva k ovulaciji in izboljšanju plodnosti pri ženskah. Pomaga pri absorpciji in prebavi hranil Ta esencialni mineral vpliva na sintezo beljakovin in telo ga potrebuje za uporabo aminokislin iz hrane . Prav tako sodeluje pri razgradnji ogljikovih hidratov iz zaužite hrane. Pomaga ohranjati zdravje srca Cink je potreben za ohranjanje zdravja celic v srčno-žilnem sistemu, hkrati pa zmanjšuje vnetje in oksidativni stres. Endotelij, tanek sloj celic, ki obdaja krvne žile, je delno odvisen od ustrezne ravni tega minerala, ki podpira zdravo cirkulacijo.

icon-expand Zdravo srce FOTO: Dreamstime

Podpira zdravje jeter Dokazano je, da dodajanje tega minerala zmanjša pojavnost okužb in je povezano z nižjimi ravnmi poškodb jeter. Lahko spodbuja zdravje jeter z zmanjšanjem vnetja na jetrih , zmanjšanjem poškodb zaradi prostih radikalov, pomaga pri absorpciji hranil in omogoča pravilno izločanje balasta. Pomaga pri rasti in obnavljanju mišic Ta mineral sodeluje pri normalni celični delitvi in rasti celic, kar pomeni, da pomaga pri obnavljanju in rasti mišic. Pomaga tudi pri sproščanju testosterona, rastnega hormona in inzulinu podobnega rastnega faktorja-1 (IGF-1), le ti gradijo mišično maso in skrbijo za zdravo presnovo. Lahko pomaga zmanjšati akne in spodbuja celjenje ran Nekaj ​​cinka, shranjenega v vašem telesu, se dejansko zadrži v naši koži, zato sodeluje pri razvoju, diferenciaciji in rasti različnih človeških tkiv. "Motnje v presnovi cinka lahko povzročijo težave, ki se običajno kažejo na koži." Ker podpira proizvodnjo kolagena , najbolj razširjene beljakovine v človeškem telesu, ki tvori vezivno tkivo, se ta mineral včasih uporablja za pomoč ljudem pri okrevanju po opeklinah, razjedah, ran, ki se počasi celijo, in drugih vrstah poškodb kože. Prav tako lahko med celjenjem omeji dovzetnost kože za okužbe. Poleg tega se ta mineral uporablja za naravno zmanjšanje izbruhov aken zaradi svojih protivnetnih lastnosti, pomagal naj bi tudi pri atopijskem dermatitisu.

Pomanjkanje cinka Cink ima bistveno vlogo v številnih biokemičnih poteh: organski sistemi, vključno s prebavili, centralnim živčnim sistemom, imunskim, skeletnim in reproduktivnim sistemom... Pomanjkanje cinka povzroči disfunkcijo humoralne in celično posredovane imunosti ter poveča dovzetnost za okužbe . Do pomanjkanja cinka lahko pride zaradi prenizkega vnosa, slabe absorpcije, povečanih potreb ali izgub. Kako se kaže pomanjkanje? Prenizek vnos cinka se kaže kot zmanjšan apetit, luščenje kože in slabši imunski odziv, pri otrocih pa tudi kot zaostanek v rasti. Pri hudem pomanjkanju lahko pride do kožnih razjed, drisk, izgube las, zapoznele spolne dozorelosti in impotence ter prizadetega delovanja mod pri moških.

Znaki pomanjkanja: - dovzetnost za razne okužbe

- kronična utrujenost - prebavne težave

- slaba koncentracija

- upočasnjena rast - nezmožnost celjenja ran

Kdo je najbolj ogrožen zaradi nizkega vnosa? Pomanjkanje je pogostejše pri ljudeh, ki se izogibajo uživanju živil živalskega izvora. Tveganje za pomanjkanje je nekoliko večje pri otrocih in starejših odraslih. Tveganje se pojavi tudi pri nosečnicah in doječih ženskah, ki so imele pred nosečnostjo nižje zaloge cinka. Ljudje, ki trpijo za dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, kot so anemija srpastih celic, hude težave z želodčno kislino in kronične prebavne težave, kot sta sindrom prepustnega črevesja ali alkoholizem, imajo tudi večjo verjetnost, da bodo imeli pomanjkanje cinka. Prav tako so ogroženi tudi vegetarijanci, katerih prehrana vsebuje več fitinske kisline, ki omejuje biorazpoložljivost cinka, zaradi česar se potrebe po vnosu cinka lahko zelo povečajo. Katera živila vsebujejo cink? Cink se v živilih nahaja večinoma vezan na beljakovine. Bogat vir cinka so ostrige, meso, morski sadeži, stročnice, oreški in razna semena. Tukaj je moj izbor 10 najboljših virov cinka: Jagnjetina, govedina, jogurt ali kefir, piščanec, jajca, losos, sezamovo seme, čičerika, indijski oreščki in bučna semena.

icon-expand Cink najdemo tudi v oreščkih. FOTO: Dreams

Kdaj jemati cink? Za čim večjo absorpcijo cinka je najboljše, da ga zaužijete vsaj eno ali dve uri pred obrokom ali po njem. Če ugotovite, da vam to povzroča bolečine v želodcu, ga poskusite jemati z obroki, o količinah pa se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Toksičnost, tveganja in stranski učinki Prekomerni vnosi cinka so toksični. Zgornja dopustna meja vnosa je 25 mg, vendar pa je prag toksičnosti precej višji. Dolgotrajno jemanje velikih odmerkov dodatnega cinka lahko moti telesno absorpcijo drugih pomembnih mineralov, vključno z bakrom. Dodatek cinka je pogost vzrok za pomanjkanje bakra, ker cink in baker "tekmujeta" za absorpcijo v želodcu. Prevelike količine cinka lahko zmanjšajo delovanje imunskega sistema in tvorbo krvnih celic. Pri jemanju zmerno velikih odmerkov cinka se pogosteje pojavijo le kratkotrajni in blažji simptomi.

Znaki prevelikega odmerjanja cinka lahko vključujejo:

– slabost, – prebavne motnje,

– drisko, – trebušne krče in – bruhanje.

Neželeni učinki se običajno pojavijo v treh do desetih urah po zaužitju dodatkov, vendar izginejo v kratkem času po prenehanju jemanja. Upoštevati je treba tudi to, da lahko dodatki cinka medsebojno vplivajo na več vrst zdravil, vključno z antibiotiki, nekaterimi zdravili, ki se uporabljajo za zdravljenje revmatoidnega artritisa, in diuretiki. Če redno uporabljate ta zdravila, se pred uporabo dodatkov cinka posvetujte z zdravstvenim delavcem. Varen vnos cinka je z normalno prehrano težko preseči. Do prekomernega vnosa lahko pride predvsem pri uporabi s cinkom obogatenih živil in prehranskih dopolnil.