BLOG: Citrusi so nepogrešljiv del zdravega prehranjevanja

V osnovi naj bi obstajale štiri osnovne sorte citrusov, iz katerih izvirajo vse ostale: mandarina, citrona, pomelo in papeda. Nekateri strokovnjaki iz te skupine osnovnih citrusov izločajo tudi papedo. Vse ostale so križanci – hibridi.

Citrusi so kultivirane vrste sadnih dreves ali grmov iz družine Rutaceae, enako tudi njihovi plodovi. Ime so dobili po zdravi sestavini citronski kislini, ki jo vsebujejo prav vsi. Uspevajo v subtropskem podnebju, nekateri pa vzdržijo tudi do temperature –10° C. Skoraj vsi deli rastline (mlado lubje, listi, cvetovi, sadežni olupki) vsebujejo eterična olja.

Citrusi izvirajo iz jugovzhodne Azije, kjer so jih gojili že leta 2000 pred našim štetjem. Od tam so se počasi širili preko Afrike in Rimskega imperija v Evropo. Danes se citrusi gojijo povsod v subtropskem pasu, kjer je dovolj sonca, vlage in temperatura ne pade pod ničlo. Največ nasadov je v Sredozemlju, Braziliji, na Srednjem Vzhodu, Karibih, Floridi, Kaliforniji, v južni Afriki, Avstraliji in v jugovzhodni Aziji. V svetovnem merilu so največji proizvajalci ZDA, Afrika, Azija in Južna Amerika, v Evropi pa nekako vodi Španija.

Citrusi so bogat vir vitaminov, mineralov, antioksidantov, dietnih vlaknin in hranljivih snovi, ki jih potrebujemo za rast, razvoj, močan imunski sistem in dobro počutje. Vsebujejo veliko kalija in malo natrija, ter imajo nizko energijsko vrednost. Poleg tega, da jedem in sladicam dodajo poseben okus, naj bi ponujali tudi vrsto impresivnih koristi za zdravje. Mnogi so prepričani, da naj bi citrusi pomagali pri boju proti raku in pri preprečevanju ledvičnih kamnov.

Prehrana, bogata s citrusi, naj bi poleg zgoraj že naštetih pozitivnih vplivov varovala srce, preprečevala okvare hrbtenjače in zmanjševala možnost kapi. V citrusih se nahajajo topni sladkorji, vitamin C, pektin in ostale vlaknine, različne organske kisline ter kalijeve soli.