BLOG: Ganoderma lucidum, goba z zdravilnimi učinki

Ganoderma lucidum je goba z mnogimi farmacevtsko zanimivimi učinkovinami. Mnogi jo imenujejo "Panacea Polypore", kar v prevodu pomeni goba za vse bolezni. Včasih je bila dostopna le v naravni obliki, danes pa jo najdemo v obliki različnih produktov, kot so kapsule, čaji, tinkture in sirupi. Pomagala naj bi celo pri zdravljenju raka, okvarah jeter, sindromu kronične utrujenosti, boleznih krvožilja in mnogih sodobnih boleznih. V vsem času njene uporabe še niso zasledili stranskih učinkov.

Prepričan sem, da splošna populacija še vedno premalo ve, kako izjemno učinkovite so lahko različne zdravilne gobe. Gobe so rastline brez klorofila in tako kot ostale glive spadajo med najpomembnejše odstranjevalce odpadkov v naravi. Telo gob se imenuje micelij, sestavljajo pa ga nitke, imenovane hife. Tako kot kvasovke in nekatere plesni tudi užitne in zdravilne gobe spadajo med glive. Številne gobe se življenjsko povezujejo s koreninskim sistemom živih rastlin, npr. drevesi, s katerimi živijo v simbiozi. To pomeni, da gobe drevesu odvzemajo določene organske snovi (predvsem ogljikove hidrate), same pa to isto drevo oskrbujejo z vodo in z v njej raztopljenimi minerali. Gobe se torej hranijo zajedavsko ali pa so gniloživke in so izjemno pomembne, saj predelajo že uporabljene organske snovi v ponovno surovino za druge žive organizme. V gobovih polisaharidih je veliko hitina, gre za poseben polisaharid, ki ga človeško črevo težko prebavi. Da s hitinskimi ovojnicami obdane celice sprostijo vsa hranila, je treba gobe pred zaužitjem termično obdelati. Ganoderma lucidum Da ne bom preveč dolgovezil na splošno o vseh gobah, se bom raje osredotočil na zdravilno gobo, imenovano Ganoderma lucidum. Uporaba Ganoderme lucidum je znana že vsaj dve tisočletji. Pogosto upodabljanje te gobe v starodavni kitajski, japonski in korejski umetnosti nam nakazuje, kako so jo častili zaradi njenih zdravilnih učinkov. Ganodermo lucidum so poznala in cenila tudi druga ljudstva. Vodniki v Himalaji so jo uporabljali kot sredstvo, ki je pomagalo pri težavah z višinsko boleznijo, Maji pa so iz nje pripravljali čaj, da bi se ubranili pred nalezljivimi boleznimi.

icon-expand Goba Ganoderma lucidum primarno raste na listavcih, na iglavcih pa se pojavlja redkeje. FOTO: Dreamstime

Ganoderma lucidum je bila včasih dostopna le v naravni obliki, zato je bila namenjena le ožji populaciji. Danes je zaradi različnih oblik gojenja dostopna širšemu krogu ljudi. Na kitajskem in japonskem tržišču je na voljo v posušeni obliki in v obliki različnih produktov, kot so kapsule, čaji, tinkture in sirupi. Kitajci in Japonci to gobo že zelo dolgo razglašajo za sredstvo, ki krepi zdravje. Prepričani so, da podaljšuje življenje, zdravi raka, povečuje odpornost in pripomore k okrevanju po najrazličnejših boleznih. Ganoderma lucidum je goba z mnogimi farmacevtsko zanimivimi učinkovinami. Tukaj ne gre za neke neutemeljene trditve alternativcev, temveč je kar dodobra raziskano in dokazano, da ta goba vsebuje substance z analgetičnimi, antihepatotoksičnimi, kardiotoničnimi, hipoholesterolemskimi, hipoglikemskimi, hipotenzivnimi, imunomodulatornimi, protitumorskimi in drugimi učinki. Ganodermo lucidum mnogi imenujejo "Panacea Polypore", kar v prevodu pomeni goba za vse bolezni. Pomagala naj bi pri zdravljenju raka, okvarah jeter, sindromu kronične utrujenosti, boleznih krvožilja in mnogih sodobnih boleznih. V naravi Ganoderma lucidum raste kot enoletnica na različnih drevesih. Primarno raste na listavcih, na iglavcih pa se pojavlja redkeje.

Bobana lahko spremljate na njegovi spletni strani ter na profilih na Facebooku in Instagramu. Vsa mnenja, morebitna vprašanja in predloge lahko sporočite na info@bobanpaukovic.com ali 24ur.com@pop-tv.si.

Zdravilne učinke Ganoderme lucidum pripisujemo predvsem triterpenoidom in polisaharidom, obstajajo pa tudi druge sestavine, ki imajo zdravilno moč. Učinkovine se nahajajo v trosnjaku in podgobju. Plodišče vsebuje ogljikove hidrate, amino kisline, proteine, lipide, vitamine, steroide, polipeptide, sterole, triterpenoide, alkaloide, furane, ergosterol, glivni lizocim in kislo proteazo. Micelij vsebuje sterole, laktone, alkaloide, polisaharide in triterpenoide. Ganoderma lucidum vsebuje tudi elemente Mg, Mn,Ca, Zn, Mo, K, Na, Fe, Cu, S in Ge. Spore vsebujejo holin, betain, stearinsko kislino, palmitinsko kislino, tetrakozanoično kislino, pentadokozanoično kislino, tetradokozanoično kislino, heksadokozanoično kislino, ergosta-7,22-dien-3β-ol, nonadekanoično kislino, behemično kislino, tetrakozan, hentriakontan, ergosterol, fridelan-5-en-3-on oksid, pirofosfat palmitatno kislino in β-sitosterol. Pripravki iz te gobe se v današnjih časih uporabljajo za zdravljenje različnih bolezni: nevrastenije, prebavnih motenj, visokih vrednosti serumskega holesterola, hipertenzije, nespečnosti, kroničnega hepatitisa, vnetja ledvic, levkocitopenije, rinitisa, angine, bronhialne astme, gastropatije, kroničnega bronhitisa in čira na dvanajstniku. Aktivne substance, ki se nahajajo v tej gobi, pa se uporabljajo tudi pri zdravljenju najbolj nevarnih bolezni, med drugim raka in AIDS-a. Te sestavine namreč delujejo citotoksično na maligne celice in stimulirajo ter krepijo imunski sistem. Mnogi polisaharidi imajo antitumorske in imunostimulativne aktivnosti. Poleg teh imajo izolirane substance še citotoksične, zaščitne pred sevanjem, imunomodulatorne, hipoglemične, hipotenzivne in verjetno še kakšne druge neraziskane aktivnosti. V Ameriki se ta goba v zadnjem času uporablja med skupinami, ki so HIV-pozitivne, kot eno od pomožnih zdravil, ki zelo uspešno dvigajo imunsko stabilnost organizma.

icon-expand Na kitajskem in japonskem tržišču je na voljo v posušeni obliki in v obliki različnih produktov, kot so kapsule, čaji, tinkture in sirupi. FOTO: Dreamstime