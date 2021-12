BLOG: Gastropareza, motnja prebavljanja hrane

Simptomi gastropareze so: - zgaga, - napihnjenost po jedi, - spahovanje, - slabost (siljenje na bruhanje), - zgoden občutek sitosti, - hujšanje, - napenjanje, - bruhanje neprebavljene hrane, - izguba apetita, - krči v želodcu, - zgaga zaradi gastroezofagealnega refluksa in posledično nihanje ravni krvnega sladkorja.

V osnovi gre za to, da hrana ne zapusti želodca dovolj hitro in posledično se pojavi precej zgoraj naštetih težav.

Če gastroparezo povzroči stanje, kot je sladkorna bolezen, je prvi korak optimizacija ravni sladkorja v krvi z dodatki/zdravili, spremembami prehrane/življenjskega sloga ali posegi/operacijami. Če pa pride do prekomerne rasti bakterij ali gliv, je treba ta stanja zdraviti z dodatki, dieto z nizko vsebnostjo FODMAP in drugimi posebnimi probiotiki/prebiotiki.

Pri tej diagnozi je bistveno predvsem to, da se želodca ne polni hitreje, kot se ta lahko prazni. Dieta, ki se predpiše ljudem z gastroparezo, običajno temelji na precej nizkem vnosu maščob in izločanju netopnih vlaknin. Včasih pa so potrebna tudi zdravila, v skrajnem primeru operativni poseg.

Pri lajšanju simptomov, povezanih z gastroparezo, naj bi bilo učinkovito uživanje ingverja in grenčin. Svetujem vam tudi akupunkturo in visceralno manualno terapijo/VISCERALNA manipulacija. Prav tako vam bodo dobro dele meditacija in tehnike globokega dihanja.

Ker gastropareza povzroči, da hrana predolgo ostaja v želodcu, to lahko vodi tudi v prekomeren razrast bakterij. Neprebavljena hrana se lahko strdi v mase (kamnom podobne), imenovane bezoarji, ki povzročajo slabost, bruhanje in obstrukcijo v želodcu.

Simptomi, povezani z gastroparezo, kot sta bruhanje in zmanjšan apetit, lahko povzročijo dehidracijo in podhranjenost. Dehidracija in podhranjenost lahko povzročita številne težave, kot so: - neravnovesje elektrolitov, - znižan krvni tlak, -povečan srčni utrip, - hitro dihanje, - zmanjšano izločanje urina, - oslabljen imunski sistem, - slabo celjenje ran, - mišična oslabelost.

Bolezen je najpogostejša pri sladkornih bolnikih, zato je nujna redna kontrola koncentracije glukoze in ustrezna terapija. Gastropareza lahko torej povzroči nezdrava nihanja krvnega sladkorja in oteži potek sladkorne bolezni. Koristi lahko že, če spremenite način prehranjevanja, tako da zaužijete več manjših obrokov na dan namesto treh velikih.

Druga zdravstvena stanja, ki so prav tako lahko povezana z gastroparezo, a so manj pogosta, so: virusne okužbe, nekatere vrste raka, cistična fibroza, Parkinsonova bolezen, avtoimunske bolezni, amiloidoza (stanje, ki povzroča nenormalno kopičenje beljakovin v organih), zdravila, zaradi katerih se želodec izprazni počasneje, motnje v delovanju ščitnice ...

Pogoji, zaradi katerih je človek bolj nagnjen h gastroparezi: - nenadzorovana sladkorna bolezen tipa 1 ali 2, - kirurški posegi in na primer zapleti pri operacijah na želodcu, - amiloidoza, - skleroderma, - Parkinsonova bolezen, - okužbe, - anoreksija nervoza, - vnetje želodca, - alkohol, - kajenje, - nosečnost, - mišična distrofija, - tumorji, - hipotiroidizem, - neželeni učinki nekaterih zdravil, kot so opioidni blažilniki bolečine in nekateri antidepresivi, - neželeni učinki radioterapije, ki se izvajajo na trebuhu.

Kaj pomeni kratica FODMAP?

Kratica FODMAP izhaja iz angleškega jezika: Fermentable (fermentirajoči), Oligosaccharides (oligosaharidi), Disaccharides (disaharidi), Monosaccharides (monosaharidi), And Polyols (polioli). Opisuje visoko fermentabilne ogljikove hidrate (proizvajajo pline v črevesju), ki se slabše absorbirajo v tankem črevesju, neabsorbirane ostanke pa fermentira naša mikrobiota. To so oligosaharidi (fruktani in galaktani), disaharidi (laktoza), monosaharidi (fruktoza v preveliki količini) in polioli (alkoholni sladkorji). Črevesne bakterije reagirajo s tovrstnimi živili , kar lahko povzroča bolečine v trebuhu, zgago, vetrove, napenjanje, driske, zaprtje itd.

Če imate gastroparezo, je pomembno, da se osredotočite na prehranjevanje, poskrbite za zadosten vnos vseh hranil, medtem ko uživate majhne, pogoste obroke z nizko vsebnostjo maščob in lahko prebavljivimi ogljikovimi hidrati. Ta vrsta prehrane vključuje živila z visoko vsebnostjo beljakovin in lahko prebavljivo zelenjavo (npr. kuhane bučke). Če je hrano enostavno žvečiti in pogoltniti, je to lahko dober pokazatelj, da jo boste lažje prebavili.

Nekatera živila telo lažje prebavi, druga (npr. mastna hrana) pa lahko upočasnijo prehod hrane iz želodca. Časovna razporeditev hrane, ki omogoča vsaj 3 do 4 ure med obroki, omogoča lažje praznjenje želodca.

Koristne so lahko tudi naslednje spremembe v prehrani in življenjskem slogu:

- jejte štiri do šest obrokov na dan,

- poskrbite za vnos dovolj tekočine in elektrolitov,

- omejite uživanje alkohola in gaziranih pijač,

- dieta LOW FODMAP,

- omejite nekatere vrste mesa in mlečnih izdelkov,

- jejte kuhano zelenjavo in sadje, da zmanjšate količino vlaknin, ki jih vsebujejo,

- jejte večinoma hrano z nizko vsebnostjo maščob,

- izogibajte se živilom, ki vsebujejo veliko vlaknin,

- poskrbite, da je po zadnjem obroku dovolj časa, preden se uležete v posteljo,

- nadomestite kakšen obrok s pasirano hrano,

- opustitev kajenja je lahko koristna za vaše splošno stanje.

Živila, ki se jim je treba izogibati, če imate gastroparezo:

- gazirane pijače,

- alkohol,

- fižol in stročnice,

- koruza,

- semena in oreščki,

- brokoli in cvetača,

- sir,

- polnomastna smetana,

- olje in maslo.

Zaključek

Gastropareza je torej motnja prebavljanja hrane, ki je še posebej pogosta pri ženskah. V osnovi gre za to, da hrana ne zapusti želodca dovolj hitro in posledično se pojavi precej zgoraj naštetih težav. Ni pa vsaka motnja s prebavljanjem hrane povezana z gastroparezo. Izjemno pomembno je, da se najprej izključi možnost tujka v želodcu oziroma mehanske ovire pri praznjenju želodca.

Nočem vas strašiti, a razlog za to, da se želodec ne prazni tako, kot bi se moral, je lahko v nekaterih primerih tudi rak. Zato se diagnoze gastropareza ne sme postavljati prehitro. V kolikor imate težave, se posvetujte z zdravnikom in ne bodite sam svoj mojster.