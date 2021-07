BLOG: Rastlinski izvleček za zdravje možganov

V preteklosti se je uporabljal kot naravno zdravilo za ADHD, za zdravljenje demence in še več. Ginko že desetletja preučujejo v Franciji, Nemčiji in na Kitajskem. In čeprav se lahko uporablja tako posušene liste ginka kot semena, je danes poudarek na učinkovitosti standardiziranega tekočega ekstrakta ginka bilobe, narejenega iz posušenih zelenih listov rastline.

Ginko biloba je naravni izvleček, pridobljen iz listov kitajskega drevesa ginko, imenovanega tudi dvokrpi ginko. EGb761 in GBE sta znanstvena izraza za standardizirani izvleček zelene rastline ginko biloba, ki je pogosto znan po učinkih izboljšanja delovanja možganov.

Koristi ginka bilobe vključujejo izboljšano kognitivno funkcijo, pozitivno razpoloženje, povečano energijo, izboljšan spomin in zmanjšane simptome, povezane z več kroničnimi boleznimi.

Zakaj je tako močan?

Ginko biloba je varen, učinkovit in telesu koristen na številne načine, ker deluje zaščitno pred poškodbami mitohondrijev in oksidativnim stresom. Pomaga lahko pri zmanjševanju vnetja in poškodb prostih radikalov.

Vsebuje dve glavni sestavini, flavonoide in terpenoide, ki imajo močne antioksidativne lastnosti. Mnogi so prepričani, da lahko te sestavine pomagajo upočasniti napredovanje starostnih bolezni s preprečevanjem poškodb tkiv, celic in DNK.

Prednosti in uporaba lahko vključujejo:

• podpiranje kognitivnih sposobnosti, izboljšanje delovanje spomina in osredotočenosti;

• povečanje pretoka krvi in izboljšano zdravje krvožilja;

• podpiranje imunskega sistema;

• spodbujanje okrevanja po kapi;

• pomoč pri zdravljenju zdravstvenih stanj, kot so težave s krvnim obtokom in tiste, ki so povezane z okvaro spomina;

• zmanjšanje pogostih motenj razpoloženja, kot sta tesnoba in depresija, ter tistih, ki jih povzroča PMS;

• zdravljenje glavobola in migren;

• izboljšanje libida;

• izboljšanje kakovosti spanja;

• zmanjševanje simptomov, ki jih povzročajo težave z ušesi (omotica in tinitus).

Številne koristi ginka bilobe, ki naj bi močno spodbujal zdravje možganov, temeljijo na dejstvu, da gre za učinkovito protivnetno sredstvo, ki poveča antioksidativno aktivnost, zniža oksidativni stres in izboljša cirkulacijo. Ker lahko ginko biloba pomaga povečati vnos glukoze (razgrajenega sladkorja) v možganske celice, ima potencial za izboljšanje prenosa živčnih signalov, ki so odgovorni za spomin, razpoloženje, uravnavanje srčnega utripa in zdravje oči.

Ste vedeli, da lahko ginko biloba pomaga ohranjati zdravje oči?

Ginko naj bi bil koristen za zdravje oči. To zelišče naj bi namreč vplivalo na zmanjšanje tveganja za starostno degeneracijo rumene pege, zahvaljujoč dejavnikom, ki aktivirajo trombocite, in preprečevanje poškodb membrane, ki jih povzročajo prosti radikali.

Ginko naj bi celo lahko zmanjšal simptome rožnatih oči. Rožnato oko, znano tudi kot konjunktivitis, je okužba, ki jo lahko povzročijo virusi ali bakterije in se pogosto sama pozdravi v 10 dneh. Kapljice z ekstraktom ginka bilobe naj bi lahko učinkovito zmanjšale simptome rožnatega očesa, ki jih povzročajo alergije.