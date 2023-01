BLOG: Glavni cilj novoletnih zaobljub naj bo zdravje

Poskrbite, da boste imeli vsakodnevno vsaj zajtrk, kosilo in večerjo. Ne bodite takoj rigorozni s štetjem kalorij in restrikcijo le-teh. Začnite počasi, najprej se naučite osnovnih smernic zdrave prehrane. Za začetek naj bo vsak vaš obrok sestavljen iz kakovostnih ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. Ne pozabite na zelenjavo in sadje, s slednjim ne gre pretiravati, a izogibati se mu tudi ni treba.

Poskrbite za uravnoteženo prehranjevanje, kar pomeni, da se ni treba odreči vsemu, kar ste do zdaj uživali. So pa potrebne korekcije na vaših jedilnikih. Ni treba prenehati jesti hrano po 18. uri in cele dneve samo srkati vodo ter teči vsakodnevno kot maratonec. Pripravite si nek pameten načrt, ki bo vzdržen tako za vašo psiho kot tudi za vaš organizem.

Poskrbite za to, da se odpravite vsak večer v posteljo pred polnočjo in da vstajate vedno ob istem času. Organizem potrebuje ritem! V kolikor težko zaspite, si zvečer pripravite toplo kopel in vroč čaj za pomirjanje (npr. baldrijan, melisa).

Poskušajte si beležiti, kaj in koliko trenirate. Kmalu boste "padli noter" in vam bo zelo zanimivo spremljati napredek, saj številke nikoli ne lažejo.

Kaj vam priporočam? Definitivno trening v fitnesu in vaje za moč. Od aerobnih oblik vadbe pa: hoja v hrib, plavanje, tek, kolo ... ter nekatere vaje iz pilatesa in asane iz joge.

Poskrbite za fizično aktivnost in bodite previdni. Več ne pomeni tudi bolje! Kot vedno rečem svojim varovancem: TRAIN SMART, NOT HARD! V vadbeni program poskusite vključiti tako anaerobno kot tudi aerobno obliko vadbe. Torej, kombinirajte vaje za moč s kardio treningom. Lahko vse v istem treningu ali pa posebej, odvisno od vaših sposobnosti in želja. Prav tako ne pozabite vključiti razteznih vaj, pri vajah za moč in kardio vajah pa se najprej naučite osnov. Torej, začnite počasi, postopoma, osvojite tehniko in šele potem stopnjujte intenzivnost.

Stres

Težko se je izogniti vsemu stresu, zato vam bom raje svetoval, da se ga poskušate naučiti obvladovati. Orodja za to so raznorazni hobiji, dihalne vaje, meditacija, sprehodi, pogovor itd.

Počitek

Danes je moderno samo delati, biti motiviran in dosegati vse zastavljene cilje. Vse lepo in prav, a če si boste privoščili odklop in ravno pravšnji počitek, to še vedno ne bo pomenilo, da ste lenoba, "luzer" in nekdo, ki nima ambicij oziroma želje po uspehu.

Obkrožite se s pozitivnimi ljudmi

To je izjemnega pomena. V družbi se morate počutiti prijetno, saj boste le tako napredovali. Seveda, povsod lahko pride do trenj, a pomembno je, da imate ob sebi ljudi, ki vam stojijo ob strani, vas podpirajo in razumejo, pa tudi kritizirajo, ko je to potrebno. Nikakor pa ne vztrajajte v odnosih, ki so toksični, ki vam črpajo življenjsko energijo in vas vlečejo nazaj.

Dovolite si biti srečni in zadovoljni

V današnjih časih, ko je nacionalni šport jamranje, bodite drugačni. Bodite proaktivni! Želite spremembe? Bodite sprememba!

Zaključek

Zastavite si neke normalne cilje in predvsem naj bodo ti cilji nekaj bolj dolgoročnega! Jejte zdravo in trenirajte za poletje, nič narobe s tem! Ampak naj ne bo ta projekt le POLETJE 2023, temveč vsako poletje – do konca življenja! Zavedajte se, da zdravo ni le tisto, kar promovirajo le posamezniki s telesi grških bogov. Zdravo je tisto, kar je dolgoročno, uravnoteženo, vzdržno in vas ne izčrpava, temveč napolni z vitalno energijo. Zdravo ne pomeni le odrekati se! Zdravo pomeni poskrbeti tako za um kot tudi za telo in dušo!