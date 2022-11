BLOG: Hipertiroidizem

Hipertiroidizem se pojavi, ko ščitnica postane čezmerno aktivna. Le ta pa s seboj prinese vrsto težav, saj lahko ščitnica, ko ne deluje pravilno, ovira številne druge vitalne funkcije telesa.

To stanje lahko doleti tako moške kot ženske, vendar se najpogosteje pojavi pri ženskah, starih od 20 do 50 let. Hipertiroidizem je prav tako možen pri otrocih. Ali ste vedeli? Hipertiroidizem lahko prizadene tudi naše hišne ljubljenčke, pri čemer so primeri mačjega hipertiroidizma pogostejši kot pasji. Ali menite, da vaša ščitnica deluje tako, kot bi morala? Velikokrat težave s ščitnico ostanejo nerešene, zlasti v primerih subkliničnega hipertiroidizma. Pomembno je poznati pogoste znake hipertiroidizma ali čezmernega delovanja ščitnice, kajti če se ne zdravi, je to zdravstveno stanje, ki lahko povzroči še več zapletov, vključno z resnimi težavami s srcem.

Kaj je hipertiroidizem? Preprosto povedano, hipertiroidizem je čezmerno delovanje ščitnice. Vaša ščitnica je majhna žleza v obliki metulja, ki se nahaja na dnu vašega vratu. Ta žleza je morda majhna, vendar ima neverjeten vpliv na vaše zdravje. Za začetek ščitnični hormoni, ki jih proizvaja žleza, uravnavajo vse vidike vašega metabolizma, od porabe hranil do nadzora telesne temperature in srčnega utripa. Vaša ščitnica proizvaja dva glavna hormona, tiroksin (T4) in trijodtironin (T3), in ta dva hormona vplivata na vsako celico v vašem telesu. Ščitnica v telesu upravlja kalcijeve procese, nadzoruje metabolizem in vzdržuje proces prebave. To so glavne naloge ščitnice, ki jih opravlja s pomočjo T3 in T4. Če se spremeni ravnovesje kalcija v telesu, to takoj sproži spremembe v delovanju mišic, živcev in srčnega tkiva. Verjetno pa vas zanima, kaj čezmerno delujoča ščitnica naredi vašemu telesu? To pomeni, da vaša ščitnica proizvede in sprosti več hormonov, kot jih vaše telo potrebuje, kar lahko povzroči veliko različnih neprijetnih simptomov. Simptomi Obstaja veliko možnih znakov in simptomov hipertiroidizma, vključno z: – nenamerno hujšanje, tudi če vaš apetit in vnos hrane ostaneta enaka ali se povečata, – hitro bitje srca (tahikardija) – običajno več kot 100 utripov na minuto, – nereden srčni utrip (aritmija), – povečan apetit, – živčnost, tesnoba in razdražljivost, – tremor ali tresavica, običajno fino tresenje v rokah in prstih, – potenje, – srčne palpitacije, – spremembe menstrualnih vzorcev (eden od specifičnih simptomov hipertiroidizma pri ženskah), – povečana občutljivost na vročino, – težave s prebavo, zlasti pogostejše odvajanje blata, – povečana ščitnica ( golša ), ki se lahko pojavi kot oteklina na dnu vratu, – težave s kožo, – krhki lasje, – utrujenost in mišična oslabelost, – težave s spanjem. Pomanjkanje simptomov ali subtilni simptomi so pogostejši pri starejših odraslih. Subtilni simptomi lahko vključujejo intoleranco na vročino, povečan srčni utrip ali nagnjenost k utrujenosti med vsakodnevnimi dejavnostmi.

Kaj povzroča hipertiroidizem? Najpogostejši vzrok in vrsta hipertiroidizma je avtoimunska motnja, znana kot Gravesova bolezen. Ocenjuje se, da je približno 75 odstotkov hipertiroidizma v obliki Gravesove bolezni. Imunski sistem tvori protitelesa, ki napadejo ščitnico, ta pa posledično proizvaja preveč hormonov. Torej, pri tej motnji telo tvori protitelo (beljakovina, ki jo proizvaja telo za zaščito pred virusom ali bakterijami), imenovano ščitnico stimulirajoči imunoglobulin (TSI), ki povzroči, da ščitnica proizvede preveč ščitničnega hormona. Gravesova bolezen je dedna in se pogosteje pojavlja pri ženskah kot pri moških. Drug vzrok za prekomerno delovanje ali hiperaktivnost ščitnice so ščitnični vozli, ki so zatrdline (lahko nerakaste ali rakaste) v ščitnici, ki povzročajo prekomerno proizvodnjo ščitničnih hormonov. Če se pojavi t. i. avtonomno tkivo ščitnice, ki se ne odziva na običajne uravnalne mehanizme, lahko le-to vpliva na čezmerno delovanje ščitnice. Tiroiditis ali vnetje ščitnice je še en možen vzrok za hipertiroidizem. Tiroiditis je običajno posledica okužbe ali okvare imunskega sistema, ki povzroči, da ščitnica izloča odvečne hormone. Pojavi se lahko tudi po rojstvu otroka (takrat se imenuje poporodni tiroiditis) ali zaradi jemanja nekaterih zdravil. Prekomerno uživanje joda je tudi lahko vzrok, običajno iz dodatkov ali zdravil, ki vsebujejo jod, kar lahko dejansko povzroči golšo in poslabša težave s ščitnico. V redkih primerih je hipertiroidizem povezan z drugimi avtoimunskimi obolenji, predvsem s kožnim obolenjem vitiligom in obliko slabokrvnosti, perniciozno anemijo. Kako odkrijemo prekomerno delovanje ščitnice? Ob sumu na čezmerno delovanje ščitnice se odpravite k zdravniku, ki vas bo napotil v laboratorij, kjer vam bodo izmerili raven ščitničnih hormonov v krvi ter morebitno prisotnost protiteles proti ščitničnemu tkivu. Pri nekaterih posameznikih ob pregledu odkrijejo povečano, tršo ščitnico, pri nekaterih pa so lahko v žlezi tipne zatrdline. V takšnem primeru boste napoteni na scintigrafsko preiskavo ščitnice (gre za nuklearno medicinsko preiskavo, s katero ugotavljajo porazdelitev radioaktivne snovi v telesu).

Kako zdravimo prekomerno delovanje ščitnice? Znake čezmernega delovanja ščitnice lahko omilijo zaviralci receptorjev beta, ki zmanjšajo drhtenje rok in tesnobnost, ne vplivajo pa na raven ščitničnih hormonov. Čezmerno delovanje ščitnice pa je sicer mogoče zdraviti na več načinov: – Bolniki z Gravesovo boleznijo običajno prejemajo tirostatike, ki zavirajo nastajanje ščitničnih hormonov. – Za zdravljenje avtonomnega čezmerno delujočega tkiva ščitnice (gomoljev) pa se najpogosteje uporablja radioaktivni jod. Le ta je v uporabi tudi za zdravljenje Gravesove bolezni, če odziv na tirostatike ni zadovoljiv. Ker se radioaktivni jod kopiči v ščitnici, s svojim sevanjem uničuje ščitnično tkivo. – V primerih, ko zdravljenje z zdravili ni uspešno, pa lahko del ščitnice tudi odstranijo (tiroidektomija). Kako si lahko pomagate sami? Čeprav prehrana sama po sebi ne more pozdraviti hipertiroze, pa lahko določena živila vendarle pomagajo pri obvladovanju določenih težav, ki so značilne za prekomerno delovanje ščitnice. Za določena živila pa je znano, da se jim je bolje izogibati, saj lahko stanje še poslabšajo.

1. Živila, ki so priporočljiva za uživanje Ko gre za izboljšanje delovanja ščitnice, je najbolje, da začnete z izboljšanjem prehrane s temi koristnimi živili: Polnovredna živila: Na splošno želite, da vašo prehrano sestavljajo polnovredna zdravilna živila, kot so sveža zelenjava, sadje in puste beljakovine namesto predelane hrane.

Koristilo bo tudi pogostejše uživanje križnic, kamor na primer uvrščamo brstični ohrovt, zelje, cvetačo in brokoli. Protivnetna zelišča in začimbe: številna zelišča, kot so bazilika, kurkuma, rožmarin in origano, lahko delujejo protivnetno in pomagajo izboljšati delovanje ščitnice. Prav tako vam bo lahko koristilo uživanje melise. Vsem, ki imajo težave s hipertirozo, priporočam tudi, da so še posebej pozorni na zadosten vnos kalcija, vitamina D in selena. Nekateri menijo, da lahko v določenih primerih pomaga tudi uživanje dopolnila L-karnitin (derivat aminokisline lizin). Ta naj bi zmanjšal simptome hipertiroidizma. 2. Živila, ki se jim je treba izogibati Izogibati se je treba živilom, bogatim z jodom, kot so vse vrste alg, jodirani soli, morskim sadežem, multivitaminom, ki vsebujejo jod, kot tudi številnim običajnim sirupom proti kašlju. Običajni mlečni izdelki: Ljudem s težavami s ščitnico lahko koristi dieta brez kazeina A1, saj je ta beljakovina v mlečnih izdelkih povezana s povečanim vnetjem ščitnice in prebavnega trakta. Gluten: Dieta brez glutena je lahko koristna za ljudi s težavami s ščitnico. Umetne arome ali barvila: Lahko negativno vplivajo na delovanje ščitnice; zato se jim je najbolje izogniti. Sladkor: Menim, da že vsi verjetno veste, da je sladkor škodljiv za vas. Zavira delovanje imunskega sistema in prispeva k avtoimunskim boleznim. Predelana živila: Povezujejo jih s povečano črevesno prepustnostjo (puščajoče črevesje) in pojavom avtoimunskih motenj (Gravesova bolezen je avtoimunska motnja). Na splošno bi bilo dobro izločiti vse domnevne alergene v hrani, kot so mlečni izdelki, gluten, soja, koruza, konzervansi in kemični aditivi v hrani, saj lahko alergija na hrano prispeva k težavam s ščitnico. Pri tem stanju je prav tako priporočljivo, da se čim bolj izogibate virom kofeina, saj lahko le ti že v manjših količinah močno poslabšajo tipične težave, značilne za prekomerno delovanje ščitnice. 3. Dihalne vaje, sprostitev in vadba Stres lahko prispeva k težavam s ščitnico, zato je zelo pomembno, da redno izvajate razne oblike sprostitve, kot so na primer dihalne vaje . Pravilno zastavljena vadba pa vam bo prav tako izjemno koristila.

