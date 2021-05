BLOG: Kako lajšati težave s histaminsko intoleranco?

Antihistaminiki so snovi, ki zdravijo simptome alergije tako, da blokirajo učinke histamina v telesu. Čeprav so tablete ali kapsule dokaj učinkovite pri sezonskih alergijah, običajno ne odpravijo osnovnega vzroka teh simptomov in lahko povzročijo neželene stranske učinke. Zato bom v tokratnem blogu pisal o antihistaminskih živilih, dietah z nizko vsebnostjo histamina in o iskanju osnovnega vzroka vaših simptomov.

Histamin je biološka snov, ki se nahaja v mnogih živilih. Nahaja se v številnih rastlinskih in živalskih tkivih, v celicah imunskega sistema ter vpliva na kapilare, mišice, žleze in srce. Vpleten je v lokalne imunske odzive in uravnavanje fiziološke funkcije črevesja ter ima vlogo živčnega prenašalca. Izzove vnetno reakcijo in je udeležen v imunski odziv na tuje patogene, poveča pa tudi prepustnost kapilar za bele krvničke in nekatere beljakovine, ki sodelujejo v premagovanju patogenov v okuženem tkivu. V telesu, zlasti v črevesni sluznici, pa se nahaja encim, ki poskrbi za razgradnjo histamina. Ta encim se imenuje diaminooksidaza (DAO). Nekateri ljudje imajo prenizko raven DAO, zato se zadržuje v telesu preveč histamina in posledica so simptomi, ki so podobni histaminskim pojavom pri pravi alergiji. Pojav neravnovesja med nakopičenim histaminom in zmožnostjo njegove razgradnje imenujemo histaminska intoleranca.

icon-expand Čeprav se nobeno živilo ne more primerjati z močjo antihistaminskih zdravil brez recepta, obstaja nekaj hranil, antioksidantov in izvlečkov, ki vsebujejo naravne antihistaminske lastnosti. FOTO: Dreamstime

Histaminska intoleranca Vzrokov za pojav histaminske intolerance je več. Eden je, da se poveča razpoložljivost histamina zaradi povečane sinteze in povečanega vnosa, drugi pa, da se zmanjša razgradnja histamina s pomočjo encima diaminooksidaza (DAO). Histaminska intoleranca naj ne bi bila prirojena, pojavlja pa se pogosteje pri ženskah srednjih let in obremenjuje približno 1 do 3 % Evropejcev. Nekateri ljudje imajo prirojeno nižjo vrednost encima DAO v telesu, pri drugih pa določena zdravila povzročajo nezadostno učinkovitost encima. V resnici je največ takih ljudi, ki uživajo prevelike količine s histaminom bogatih jedi in pijač. Zdravila, ki lahko posredno povzročijo preveč histamina v telesu preko interakcije z encimom DAO, so antibiotiki, antipsihotiki, antidepresivi, uspavala, zdravila z delovanjem na srce, protibolečinska zdravila, mišični relaksanti, nekateri diuretiki in zdravila za izkašljevanje (na primer sestavina acetilcistein, ki je zadnje čase zelo priljubljena). Na pojav histaminske intolerance vplivajo tudi uživanje alkohola, pomanjkanje vitaminov C in B6, mineralov bakra in cinka, slabo zdravstveno stanje jeter, nepravilno delovanje prebavil, kronični stres, razne operacije in poškodbe ter izpostavljenost naglim temperaturnim spremembam. Glede na izvor se svetuje antihistaminska dieta, včasih je celo treba zamenjati zdravila, simptome pa lajšamo z zdravili (antihistaminiki), pa tudi z nadomestki DAO, stabilizatorji mastocitov, kjer nastaja večino histamina, ter kortikosteroidi, ki zmanjšujejo sistemsko vnetje.

Simptomi Ko telo ne more učinkovito razgraditi histamina, se torej lahko pojavijo simptomi intolerance na histamin. Ti simptomi se zelo razlikujejo in lahko povzročijo značilne simptome alergije, utrujenost, tesnobo in celo nepravilnosti v menstrualnem ciklusu. Prvi znak histaminske intolerance je navadno glavobol, ki mu sledijo značilni simptomi, kot so prebavne težave (vetrovi, napenjanje, napihnjenost, zaprtost, driska, bruhanje, bolečine v trebuhu), kihanje, srbečica, draženje kože, potenje, spremembe v krvnem tlaku, moten srčni utrip, pomanjkanje energije, rdečica, izcedek iz nosu ter dušenje. Kako si lahko pomagamo ali vsaj olajšamo težave? Antihistaminska hrana Čeprav se nobeno živilo ne more primerjati z močjo antihistaminskih zdravil brez recepta, obstaja nekaj hranil, antioksidantov in izvlečkov, ki vsebujejo naravne antihistaminske lastnosti. Kvercetin Je antioksidant, ki ga naravno najdemo v čebuli, brokoliju, zelenem ali črnem čaju, jagodičevju in grozdju. Znano je, da ima protivnetne koristi in lahko zmanjša sproščanje histamina. Vitamin C Vitamin C je dobro znano hranilo, ki lahko okrepi imunski sistem in zmanjša vnetje. Vitamin C je potreben tudi za proizvodnjo potrebnih encimov za razgradnjo histamina, zaradi česar je ključno antihistaminsko hranilo. Živila, ki vsebujejo največ vitamina C, so rdeča paprika, pomaranče, kivi, zelena paprika, brokoli, jagode, brstični ohrovt in grenivke. Izvleček listov kopriv List koprive je zelišče, ki ima protivnetne in antihistaminske lastnosti. Posušene liste ali cvetove koprive uživamo na primer v čaju, lahko pa dodamo tudi v juho. Bromelain Bromelain je naravni rastlinski encim v ananasu, ki naj bi imel antihistaminske lastnosti.

icon-expand Prvi znak histaminske intolerance je navadno glavobol. FOTO: Dreamstime

Dieta Medtem ko imajo antihistaminska živila lastnosti, ki lahko zmanjšajo sproščanje histamina ali spodbudijo pravilno razgradnjo, je najučinkovitejša prehrana za histaminsko intoleranco nizkohistaminska prehrana. Mnoga živila vsebujejo različne ravni naravnega histamina. Te ravni ponavadi naraščajo v ostankih, fermentirani hrani in nekaterih alkoholnih pijačah. Pomemben faktor so vrsta, stopnja zorenja, konzerviranje in rok trajanja živila. Živila, ki se jim je treba izogibati na dieti z nizkimi vrednostmi histamina, so kombuča, kislo zelje, vino, pivo, fermentirane, žgane pijače, staro meso ali sir, olje, kis, meso v pločevinkah, ribe, rakci, predelane mesnine, tofu, sojine omake, paradižnik, kečap, majoneza, kisle kumarice, gorčica, avokado, špinača. Sveža živila večinoma ne vsebujejo histamina, najdemo pa ga v postani hrani ter hrani, ki prehaja čez proces zorenja. Določena živila pa kljub temu, da vsebujejo nizke vrednosti histamina, lahko spodbudijo sproščanje histamina iz mastocitov (gre za vrsto imunskih celic, kjer se nahajajo zaloge histamina). To so banane, paradižnik, papaja, kivi, ananas, jagode, arašidi, oreščki, školjke, špinača, jajčni beljak, čokolada, kakav, cimet, bučke, jajčevci, avokado, mango, maline, mandarine, grenivke, rdeče slive, grah. Živila, ki vplivajo na stopnjo delovanje DAO, pa so: alkohol, zeleni in črni čaj, energijske pijače, jajčni beljak in nekateri jogurti (odvisno od vsebnosti vrste bakterij, ki lahko v prebavilih proizvedejo histaminu podobno snov). Zaključek Za izboljšanje zdravstvenega stanja se boste morali tudi sami zelo potruditi in seveda poleg obiska zdravnika poskrbeti še za nekatere druge ukrepe.