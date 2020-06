BLOG: Hrana za pljuča

Obstaja več dejavnikov, ki lahko vplivajo na zdravje pljuč, vključno s telesno aktivnostjo, genetiko in okoljskimi razmerami. Mnogi pa se ne zavedajo, da lahko na zdravje naših pljuč v določeni meri vpliva tudi prehrana. Nekatera živila so še posebej dobrodošla za vzdrževanje zdravja in normalnega delovanja pljuč.

Ko govorimo o zdravju naših pljuč, pogosto krivimo predvsem okolje oziroma ozračje. In res, žal smo vsakodnevno izpostavljeni raznim škodljivim snovem, ki obremenjujejo naša pljuča in se jim skoraj ne moremo izogniti. Vendar to še zdaleč ne pomeni, da nimamo izbire. Eden od dejavnikov, na katere lahko vplivamo, je zelo slaba razvada - kajenje, česar bi se bilo zelo dobro čim prej znebiti. Obstaja več dejavnikov, ki lahko vplivajo na zdravje pljuč, vključno s telesno aktivnostjo, genetiko in okoljskimi razmerami. Mnogi pa se ne zavedajo, da lahko na zdravje naših pljuč v določeni meri vpliva tudi prehrana. Nekatera živila so še posebej dobrodošla za vzdrževanje zdravja in normalnega delovanja pljuč. Nič vas ne stane, če v vašo prehrano vključite določena živila, ki blagodojeno vplivajo na pljuča in tako z najbolj preprosto strategijo poskušate zmanjšati vnetja in izboljšati delovanje pljuč. Verjetno vas zanima, katera živila so polna pomembnih vitaminov, mineralov in antioksidantov, okrepila pa bodo tudi vaša pljuča? Česen

Česen ima močne protivnetne in antioksidativne lastnosti, ki lahko pomagajo zaščititi pljuča pred oksidativnim stresom. Lahko naj je torej v veliko pomoč pri naravni odpravi številnih težav z dihali, pri blaženju vnetij in uničevanju bakterij. Uživanje surovega česna vsaj dvakrat na teden naj bi bilo povezano z manjšim tveganjem za razvoj pljučnega raka.

icon-expand Zeleni čaj je izjemno bogat z antioksidanti, zato lahko pomaga ščititi vaša pljuča pred škodljivimi prostimi radikali in s tem pred oksidativnim stresom. FOTO: iStock

Zeleni čaj

Kot vam je verjetno že znano, je oksidativni stres glavni povod za številna kronična obolenja, zato ne pozabite na pomen antioksidantov. Zeleni čaj je izjemno bogat z antioksidanti, zato lahko pomaga ščititi vaša pljuča pred škodljivimi prostimi radikali in s tem pred oksidativnim stresom. Zeleni čaj je torej napolnjen z antioksidanti in polifenoli, ki so lahko koristni za delovanje pljuč, vključno z epigallocatechin galatom (EGCG), ki pomaga zatirati rast rakavih celic v pljučih. Vsebuje tudi teofilin, močno spojino, ki deluje kot bronhodilatator za izboljšanje delovanja dihalnih poti in lajšanje težav z dihanjem (bronhodilatatorji pomagajo ohraniti dihalne poti v pljučih odprte in tako olajšajo vdihavanje in izdihavanje zraka). Redno uživanje zelenega čaja bi lahko celo povezali z manjšim tveganjem za kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB), skupino napredujočih pljučnih bolezni, ki lahko povzročijo zasoplost, kašelj in sopenje. Ingver

Ingver je močna začimba, ki ima pozitiven vpliv na naše zdravje, zlasti ko gre za pljuča. Uporaba ingverja naj bi se dobro obnesla pri zmanjševanju poškodb pljuč in zaščiti pred vnetiji, pa tudi pri preprečevanju poškodb DNK in tkiv v pljučih, ki jih povzroča alkohol. Korenje

Verjetno že prav vsi veste, kako pomembno je korenje za zaščito oči oziroma vida, vsebuje pa tudi ogromno snovi, ki so koristne za vaša pljuča. Te snovi pomagajo pri obnovi poškodovanih tkiv in pri odstranjevanju škodljivih snovi iz telesa.

Losos

Losos je odličen vir protivnetnih omega-3 maščobnih kislin. Te zdrave maščobne kisline bi naj lahko pomagale spodbujati pljučni krvni pretok in bi lahko koristile pri nekaterih boleznih dihal. Uživanje večjih količin omega 3 maščobnih kislin naj bi bilo celo povezano z nižjimi markerji vnetja pri bolnikih s KOPB. Jabolka

Fitokemikalije, ki jih najdemo v jabolkah, zmanjšujejo oksidativni stres in vnetja, kar lahko poveča oziroma izboljša pljučno funkcijo. Kurkuma

Kurkuma je zaradi vsebnosti kurkumina eno najboljših živil za pljuča. Protivnetne lastnosti kurkume bi naj lahko pomagale pri zdravljenju številnih dihalnih stanj, KOPB, astma, sindromom akutne respiratorne stiske, poškodba pljuč in pljučna fibroza. Banane

Banane so bogate s kalijem, vlakninami, vitaminom C in so lahko še posebej koristne, ko gre za zdravje pljuč. Kalij, ki ga najdemo v bananah, pomaga, da se pljuča skrčijo in razširijo, kar lahko prepreči težave z dihanjem. Banane naj bi lahko celo pozitivno vplivale na zmanjšje sopenja, ki ga povzroča otroška astma. Zelena

Zelena je naravni diuretik, poleg tega je odlična tudi za blažitev vnetij. Tako si lahko z rednim uživanjem zelene pomagamo preprečevati vnetja pljuč. Origano

Gre za začimbo, ki ima zelo blagodejen učinek na čiščenje črevesja, prav tako pa pripomore k naravnemu razstrupljanju pljuč, saj vsebuje precej koristnih antioksidantov. Citrusi

Za pomoč pri odstranjevanju škodljivih snovi iz telesa in za zaščito pljuč so izvrstna izbira citrusi. Še posebej bi izpostavil limone in predvsem grenivke, ki so prava shramba antioksidantov.

icon-expand Banane Banane so bogate s kalijem, vlakninami in vitaminom C. FOTO: iStock