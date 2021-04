BLOG: Miti o hujšanju

Mnoga živila z visoko vsebnostjo maščob so izredno hranljiva in vam lahko pomagajo ohranjati zdravo telesno težo. Ja, prav ste prebrali, tudi diete z uživanjem maščob vam lahko pomagajo pri hujšanju. Poleg tega so lahko diete z nizko vsebnostjo maščob povezane z večjim tveganjem za zdravstvene težave, vključno s presnovnim sindromom, in lahko privedejo do zvišanja odpornosti na inzulin in ravni trigliceridov, ki so znani dejavniki tveganja za bolezni srca.

Čeprav ta zastarela in napačna teorija počasi izginja, se mnogi še vedno bojijo živil z visoko vsebnostjo maščob. V upanju, da bo zmanjšanje vnosa maščob koristilo njihovemu splošnemu zdravju, se držijo diet z nizko vsebnostjo maščob. Očitno nevedoč, da so prehranske maščobe bistvenega pomena za optimalno zdravje.

Mnoga živila z visoko vsebnostjo maščob so izredno hranljiva in vam lahko pomagajo ohranjati zdravo telesno težo.

Čeprav lahko zmanjšanje vnosa kalorij resnično poveča izgubo teže, lahko pretirano znižanje kalorij povzroči dolgoročne zdravstvene posledice. Čeprav bo nizkokalorična dieta verjetno kratkoročno spodbudila hitro izgubo teže, pa takšna dieta dolgoročno vodi do presnovnih težav, povečanega občutka lakote in hormonskega neravnovesja. To otežuje dolgoročno vzdrževanje teže. Zato odsvetujem diete z zelo nizkim kaloričnim vnosom, saj le redko uspejo dolgoročno preprečiti odvečno težo.

Čeprav je ustvarjanje kaloričnega primanjkljaja najpomembnejši dejavnik pri izgubi teže, pri hujšanju še zdaleč ni pomembno samo to. Zanašanje samo na vnos kalorij ne upošteva velikega števila spremenljivk, ki lahko nekomu preprečijo izgubo teže, tudi če je na zelo nizkokalorični dieti. Hormonska neravnovesja, zdravstvena stanja, kot so hipotiroidizem, presnovne težave, uporaba nekaterih zdravil in genetika, so le nekateri dejavniki, ki lahko nekaterim kljub strogi dieti otežijo hujšanje.

Bobana lahko spremljate na njegovi spletni strani ter na profilih na Facebooku in Instagramu. Vsa mnenja, morebitna vprašanja in predloge lahko sporočite na info@bobanpaukovic.com ali 24ur.com@pop-tv.si.

Živila z nizko vsebnostjo maščob in dietna hrana so zdrava alternativa

Danes že na vsakem koraku najdemo različne izdelke z oznako "dietno", "lahko", "z nizko vsebnostjo maščob" in "brez maščob". Čeprav so ti izdelki mamljivi za tiste, ki želijo izgubiti odvečno telesno maščobo, pa pravzaprav številni izdelki z nizko vsebnostjo maščob vsebujejo veliko več dodanega sladkorja.

Ne nasedajte torej mamljivim napisom, temveč se naučite prebirati deklaracije.

Hujšanje je enostavno

Naj vas ne preslepijo slike pred in po, ki jih uporabljajo na primer podjetja s prehranskimi dopolnili. Ne nasedajte zgodbam o hitrem hujšanju, doseženem z malo ali nič truda. Izguba teže ni enostavna. Zahteva doslednost, ljubezen do sebe, trdo delo in potrpljenje. Zavedajte se, da lahko številni dejavniki vplivajo na to, kako in koliko boste shujšali. Izberite način prehranjevanja, ki bo za vas vzdržen na dolgi rok in vas ne bo "oropal" uživanja v življenju. Poleg prehranjevanja pa poskrbite za urejen življenjski slog.

Štetje kalorij je nujno potrebno za izgubo teže

Čeprav lahko sledenje kalorijam nekaterim pomaga pri izgubi teže, to ni nujno dobro za vse in lahko vodi do motenj v prehranjevanju. Ne bodite obsedeni s kalorijami in ne štejte vsakega zalogaja hrane! Pretirano ukvarjanje s hrano ni še nikomur prineslo nič kaj dobrega.